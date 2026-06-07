Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
TruffautRodatge Tomb RaiderFestivalotAparcament GironaComarquesAgenda Girona
instagramlinkedin

Pepe Vildoza: un adéu cantat del Bàsquet Girona

El base argentí, que no ha complert les expectatives, no continua a Fontajau

Pepe Vildoza atenent els periodistes a la pista central de Fontajau

Pepe Vildoza atenent els periodistes a la pista central de Fontajau / Marc Martí Font

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Bàsquet Girona continua alleugerint la seva plantilla: si divendres va acomiadar-se de Guillem Ferrando, avui ho ha fet de Pepe Vildoza. L'argentí va aterrar l'estiu passat a Fontajau amb l'etiqueta d'estrella, després d'un passat força destacat a l'Argentina, amb el Boca Juniors, però, excepte espurnes puntuals de talent, no ha complert les expectatives. De fet, a mitja temporada, el jugador ja es va deixar estimar pel seu antic club, que el va inscriure a la llista per a competir a la BCL Americas. Això va causar cert rebombori entre l'afició gironina, que també va comprovar com el base anava perdent protagonisme en la rotació a mesura que avançava el curs.

Vildoza ha jugat 32 partits amb el Bàsquet Girona, en els quals presenta una mitjana de 14:48 minuts, 5,6 punts i 2,2 assistències. La direcció esportiva liderada per San Emeterio haurà de centrar els esforços en reforçar la direcció del joc, debilitada amb els adéus de Ferrando i Vildoza, a falta de descobrir què passa amb el futur d'Otis Livingston i Derek Needham.

Notícies relacionades

El cas Vildoza va esclatar a l'Argentina a finals de febrer, en què va confessar que "em moro per jugar amb Boca". El base va obrir-se en una entrevista des d'una concentració amb la selecció, i va revelar que adaptar-se a Girona i a la Lliga ACB no li havia estat fàcil i va donar a entendre que havia intentat sortir per tornar a casa, però l'operació no s'havia pogut acabar de concretar.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ingressat greu al Trueta després de caure des de diversos metres a la rampa del pàrquing de l’estació d’autobusos de Lloret
  2. Bitàcora, el bar de Palamós amb cuina d'alta qualitat: “Pots venir un dia a fer unes braves i un altre dia a menjar ostres”
  3. Un bar denuncia perjudicis pel rodatge de ‘Tomb Raider’ a Girona i reclama el mateix tracte que altres negocis afectats
  4. Llagostera retira les funcions a un policia local per buscar el telèfon d'un 'instagramer' que l'acusava de pederàstia
  5. Sergio Gutiérrez, expert immobiliari: «Hisenda pot considerar una donació que el teu fill visqui gratis al teu pis»
  6. La sèrie de Tomb Raider d'Amazon Prime Video inicia el rodatge a Girona amb gran expectació
  7. Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts
  8. Girona instal·la un contenidor transparent per desmuntar mites sobre el reciclatge

Pepe Vildoza: un adéu cantat del Bàsquet Girona

Pepe Vildoza: un adéu cantat del Bàsquet Girona

Un cotxe s’encasta contra un fanal a l’avinguda Josep Tarradellas de Girona i deixa el conductor ferit

Un cotxe s’encasta contra un fanal a l’avinguda Josep Tarradellas de Girona i deixa el conductor ferit

La màquina que promet posar-te en forma sense esforç: el mite de les plataformes vibratòries

La màquina que promet posar-te en forma sense esforç: el mite de les plataformes vibratòries

Represa la circulació en alta velocitat entre Barcelona i Figueres Vilafant després de l'avaria d'un tren a la Sagrera

Represa la circulació en alta velocitat entre Barcelona i Figueres Vilafant després de l'avaria d'un tren a la Sagrera

Els experts ho tenen clar: Fer això amb el testament pot evitar molts conflictes familiars

Els experts ho tenen clar: Fer això amb el testament pot evitar molts conflictes familiars

Josep Vilaplana: "El Govern hauria de començar a buscar finançament per al nou Trueta"

Josep Vilaplana: "El Govern hauria de començar a buscar finançament per al nou Trueta"

Comença el Mundial de Futbol: el torneig superarà els 11.000 milions de dòlars gràcies a l’impuls de les experiències prèmium

Comença el Mundial de Futbol: el torneig superarà els 11.000 milions de dòlars gràcies a l’impuls de les experiències prèmium

Olivia Rodrigo revoluciona el Primavera Sound amb el seu multitudinari concert sorpresa

Olivia Rodrigo revoluciona el Primavera Sound amb el seu multitudinari concert sorpresa
Tracking Pixel Contents