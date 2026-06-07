Pepe Vildoza: un adéu cantat del Bàsquet Girona
El base argentí, que no ha complert les expectatives, no continua a Fontajau
El Bàsquet Girona continua alleugerint la seva plantilla: si divendres va acomiadar-se de Guillem Ferrando, avui ho ha fet de Pepe Vildoza. L'argentí va aterrar l'estiu passat a Fontajau amb l'etiqueta d'estrella, després d'un passat força destacat a l'Argentina, amb el Boca Juniors, però, excepte espurnes puntuals de talent, no ha complert les expectatives. De fet, a mitja temporada, el jugador ja es va deixar estimar pel seu antic club, que el va inscriure a la llista per a competir a la BCL Americas. Això va causar cert rebombori entre l'afició gironina, que també va comprovar com el base anava perdent protagonisme en la rotació a mesura que avançava el curs.
Vildoza ha jugat 32 partits amb el Bàsquet Girona, en els quals presenta una mitjana de 14:48 minuts, 5,6 punts i 2,2 assistències. La direcció esportiva liderada per San Emeterio haurà de centrar els esforços en reforçar la direcció del joc, debilitada amb els adéus de Ferrando i Vildoza, a falta de descobrir què passa amb el futur d'Otis Livingston i Derek Needham.
El cas Vildoza va esclatar a l'Argentina a finals de febrer, en què va confessar que "em moro per jugar amb Boca". El base va obrir-se en una entrevista des d'una concentració amb la selecció, i va revelar que adaptar-se a Girona i a la Lliga ACB no li havia estat fàcil i va donar a entendre que havia intentat sortir per tornar a casa, però l'operació no s'havia pogut acabar de concretar.
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