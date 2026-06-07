El Sils rasca un empat valuós amb regust a derrota (1-1) i el Bellcaire ensopega a casa (1-2)
Cap triomf gironí en el primer duel per l’ascens a Segona Catalana
Gerard Ullastre
Els equips gironins que s’estan jugant pujar a Segona Catalana la temporada vinent no han tingut l’inici somiat. Malgrat haver començat amb el peu esquerre l’anada de la final del play-off d’ascens, cap eliminatòria està resolta i encara hi ha marge de maniobra.
El Sils-La Selva ha hagut de veure com una diana de l’Olímpic la Garriga quan faltaven menys de 5 minuts pel final posava les taules a un marcador fins aleshores dominat pels selvatans, que havien obert la llauna amb una diana de De la Barrera el primer quart d’hora de joc (1-1). El gol local al minut 86 ha impedit que els visitants s’enduguessin el premi de la victòria quan ja tenien la mel als llavis. La igualada ha evitat, cruelment, que els gironins partissin amb un doble avantatge de cara al partit de tornada: el resultat; i el factor camp. Amb l’empat, només tindran el segon.
El Bellcaire tampoc ha estat capaç de treure rèdit del seu enfrontament a casa contra el Santa Perpètua (1-2). Els del Baix Empordà no han sabut fer valdre el fet de jugar com a locals i hauran de remuntar el cap de setmana que ve al Vallès si volen ser un dels equips promocionats.
Després d’una primera meitat poc moguda on ambdós equips han dit la seva sense fer-se massa mal, al segon temps la balança s'ha decantat en favor del Santa Perpètua. Si els primers 45 minuts han servit als dos conjunts per estudiar-se i mesurar-se, al segon, la igualtat ha sigut la protagonista, però la sort somriuria als visitants. Mateos obert la llauna al 62 i ha obligat al Bellcaire a fer un pas endavant si no volia haver de remuntar fora de casa. Poc més de 10 minuts després, Resta ha posat les taules al matx amb una rematada imparable per Rodríguez.
Malauradament pel conjunt empordanès, però, el destí seria despietat, i quan només faltaven 5 minuts pel final, Rubio ha executat a la perfecció una pena màxima i ha signat l’1-2 definitiu que ensorrava els ànims locals.
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