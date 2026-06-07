El TAD paralitza la promoció per pujar a l’OK Lliga i dispara les incògnites
L’organisme accepta el recurs presentat pel Manlleu després de l’ascens del Lloret als despatxos i bloqueja la promoció a l’espera de prendre una decisió
Embolica que fa fort. L’enrevessat camí cap a l’ascens a l’OK Lliga es complica encara més, després que el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) hagi suspès cautelarment el partit de tornada de l’eliminatòria per pujar a la màxima categoria de l’hoquei patins estatal. El duel entre el Martinelia Manlleu i el Vilafranca Capital del Vi previst per avui, amb avantatge per al conjunt del Penedès després del 2-3 de l’anada, ha quedat ajornat i sense data per disputar-se. El motiu? Les al·legacions presentades a aquest organisme per part del Manlleu, disconforme amb les decisions preses pels comitès de Competició i Apel·lació, que van acceptar la denúncia de l’Hoquei Lloret, un resultat que va permetre als selvatans pujar directament a l’OK Lliga dies enrere, enviant els osonencs a la promoció. Amb aquesta última decisió, tot queda paralitzat i no se sap què passarà. Des del Manlleu s’espera que se’ls doni la raó: dies enrere van celebrar l’ascens directe a la pista, després d’imposar-se per 3-5 al Real Club Josaleta. Però l’alegria els va durar poc: el Lloret, superat pel Mataró (4-7) en la darrera jornada, va impugnar aquest partit per presumpta alineació indeguda del porter Sergi Grané a l’entendre que aquest no havia jugat amb la fitxa que tocava. El veredicte de Competició va ser favorable i el panorama va girar com un mitjó: el 4-7 es va convertir en un 10-0, el Lloret va pujar directe a l’OK Lliga i al Manlleu li va tocar jugar una promoció que ara ha quedat interrompuda.
«És clar que no estic orgullós d’haver pujat així. A mi m’hauria agradat més fer-ho a la pista per celebrar-ho amb la nostra afició com cal. Però la meva feina és aquesta. La normativa és clara i nosaltres no som l’enemic. Qui no va fer les coses com tocaven és el Mataró. Així ho vam fer veure i ens han donat la raó». Així s’explica Josua Pérez, president de l’Hoquei Lloret, qui diu estar «tranquil» però també a «l’expectativa» per veure com es resol tot plegat. «Ha quedat tot bloquejat i no se sap molt bé com acabarà la cosa. No ens esperàvem que, davant un fet tan evident i amb un precedent calcat, algú volgués arribar fins al final, però el Manlleu està en tot el seu dret. Cadascú defensa els seus interessos», afegeix.
En aquest context, el 30 de juny apareix com una data clau. A partir d’aleshores, hi ha jugadors als quals els venç la fitxa, pel que si la resolució arriba després i s’opta per acabar el play-off, caldrà veure en quines circumstàncies, ja que les plantilles podrien estar escapçades. «Si el 30 de juny el TAD no ha resolt, la pilota passarà al terrat de la federació. Serà aquest organisme el que haurà de prendre decisions complicades que segur que no agradaran a tothom». Pérez, fins i tot, no tanca la porta a una possible OK Lliga de 15 equips la temporada vinent si el conflicte s’allarga més del compte. «T’ho miris com t’ho miris, és un bon embolic. Fer pujar als tres equips implicats (Lloret, Manlleu i Vilafranca, a part de l'Igualada, campió del seu grup, que ha ascendit directe) és una possible resolució que pot prendre la Federació. Ara, això implicaria retocar totes les categories», indica.
Del que n’està convençut al cent per cent és que «si el TAD es pronuncia en contra i treu la raó a Competició, anirem a la justícia ordinària». Tal i com explica el president selvatà, la mateixa constitució no permet que l’administració falli diferent pel mateix motiu de quelcom que ja ha interpretat abans; és a dir, que si dies enrere Competició havia donat la raó al Lloret al considerar que el Mataró havia comès alineació indeguda fent jugar el porter Sergi Grané, per més que ara el TAD falli en contra no pot fer marxa enrere i dir el contrari. Per tant, torn d’espera per veure com es resol tot plegat.
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