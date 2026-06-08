Àlex Marsal renova amb el Peralada una temporada més
El club xampanyer aposta per la continuïtat amb el tècnic gironí, que continuarà liderant el projecte empordanès la temporada 2026-27
Gerard Ullastre
El Peralada va fer oficial divendres passat la renovació d’Àlex Marsal, que continuarà un curs més al capdavant del projecte xampanyer a Tercera Federació. El tècnic gironí dirigirà el primer equip del club empordanès la temporada 2026/27, que serà la seva quarta com a primer entrenador i la cinquena d’ençà que va arribar a l’entitat.
Marsal va aterrar a Peralada l’estiu del 2022 com a segon entrenador, i l’any següent va assumir la responsabilitat de liderar del primer equip. Després de fer un bon paper aquesta temporada passada, el club empordanès ha volgut prorrogar la confiança del tècnic gironí, apostant per la continuïtat, el treball i la identitat competitiva que Marsal està imprimint als seus jugadors.
La ben entesa entre club i entrenador rau en el creixement que està experimentant el Peralada des que està a les mans de Marsal. “L’entorn acompanya i em sento molt còmode aquí, treballant per fer créixer el club i apostar pel talent jove” va explicar al Diari de Girona. Precisament aquesta comoditat i la sintonia amb el projecte esportiu són els motius que expliquen la seva continuïtat.
L’èxit del Peralada s’emmarca en una categoria molt competitiva on s’ha de suar sang per segellar la permanència. De fet, el mateix Marsal va reconèixer que precisament aquesta és la prioritat del club: “L’objectiu era la salvació i l’hem aconseguit” va resumir el tècnic gironí, conscient de la dificultat de mantenir-se en una divisió on, a parer seu, “excepte 3 o 4 equips, tots competeixen per certificar la salvació”. Pel que fa al balanç de la temporada, l’entrenador xampanyer es va mostrar satisfet del treball i els resultats de l’equip, que va acabar la lliga a només 9 punts de les places de promoció d’ascens i amb un marge de 13 punts del descens.
Malgrat haver-se quedat més a prop del play-off que del descens, el tècnic opta per mantenir els peus a terra i centrar els esforços a assegurar la plaça a Tercera. “Es pot somiar, però en fer una bona feina i treballar bé en el dia a dia”. Aquest enfocament realista es basa en el creixement gradual del grup, que enguany ha tingut el premi per diversos jugadors en forma de convocatòria per la Selecció Catalana Amateur: “És símptoma de què s’estan fent bé les coses” va concloure.
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