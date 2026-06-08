Florentino venç, però no convenç
Un de cada tres madridistes no va votar Florentino, un missatge per al president blanc, que, no obstant, aconsegueix el seu propòsit de perpetuar-se fins al 2030
El ‘Florentinat’ durarà tres dècades, però les urnes confirmen que hi ha oposició.
Fermín de la Calle
Al preguntar aquest diumenge a peu d’urna a Valdebebas, hi havia molts socis que votaven Riquelme i que justificaven així la seva elecció: "Vull que guanyi Florentino, però voto Riquelme perquè el resultat final sigui prou ajustat perquè el president reconegui que hi ha una oposició i que tingui en compte els socis en cada decisió del club". Aquests han sigut els guanyadors de les eleccions.
Florentino ha guanyat, però ho ha fet sense aixafar Riquelme, com esperaven en la seva candidatura. Malgrat que Pérez va guanyar en les 60 meses electorals, un de cada de tres votants va entregar el seu recolzament al de Cox. Els resultats finals, amb una participació alta que es va acostar als 36.000 vots de les eleccions de l’any 2000, van ser els que s’esperaven: dos de cada tres vots per a Florentino i l’altre per a Riquelme.
Impugnacions de tots dos
La jornada va durar més del que s’esperava perquè primer es van ratificar els vots per correu, amb impugnacions per les dues bandes. La candidatura de Riquelme va impugnar 400 vots de Florentino per un error en el segellament de la notaria que els va tramitar. Però aquest contratemps no va resultar decisiu ni va afectar la victòria de Florentino en el vot per correu, que el va superar en cinc mil vots. Després de corroborar els 400 vots impugnats, es van introduir a les urnes pel nombre de socis i després es van comptabilitzar tots els vots, cosa que va fer durar el recompte més enllà de l’hora prevista en un inici.
Florentino va aconseguir el que pretenia amb les eleccions per sorpresa: ser president fins al 2030, tres dècades seguides, una fita que l’acosta a Santiago Bernabéu, que va ser-ne president 35 anys. No obstant, guanya amb un regust agredolç, com admeten des de la seva candidatura, al confirmar-se que perd el suport unànime d’una massa social que, com advertia Miguel Ángel Díaz-Salazar, soci número 7.748 amb 50 anys d’antiguitat a l’entrevista a El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el convidava a fer un pas al costat: "Els socis de sempre no tenim dret a res, ens han apujat els preus i hem sortit perdent. Agraeixo a Florentino tots aquests anys, però ha abandonat els socis".
Riquelme va irrompre en aquestes eleccions inesperades que Florentino va convocar per sorpresa i en les quals l’alacantí va anar guanyant terreny durant la campanya. El candidat va tenir clar que el seu objectiu era el soci i es va dedicar a fer-los propostes. Després Florentino el va convertir en protagonista dels seus atacs i el de Cox va rendibilitzar la situació incorporant figures com Raúl, Hierro, Casillas i Del Bosque. Va publicar un acord per incorporar Haaland i ho va intentar amb Klopp, però l’alemany va punxar el seu globus electoral.
Mourinho i un "galàctic"
Pérez ha confirmat tres fitxatges: Mourinho, Konaté i Dumfries. I ha promès gastar-se 150 milions en un galàctic que està lluny d’arribar. No vindrà Joao Neves, ni Vitinha, ni tampoc Olise. Però arribarà Mourinho, i això ho canviarà tot en el Reial Madrid.
Aquest resultat obliga Florentino a consultar el canvi societari per obrir les portes a inversors estrangers, maniobra que molts, inclòs Riquelme, veuen com el primer pas cap a la "privatització". Amb el resultat electoral, els socis avisen Pérez perquè corregeixi el rumb i tingui més sensibilitat amb la massa blanca, que ha perdut protagonisme en les decisions d’un club que està més pendent de Forbes que de la seva grada.
Florentino aconseguirà un dels seus anhels: ser president del Reial Madrid durant tres dècades, del 2000 al 2030, tot i que no arribarà als 30 anys per aquella espantada el 2006, una espina clavada per al president d’ACS. Pérez afronta ara un desafiament complicat després de dos anys en blanc del primer equip masculí del Reial Madrid, a més dels mals resultats aquesta temporada del femení i del bàsquet. Un balanç intolerable per a l’equip que disposa de més pressupost a Espanya en futbol i bàsquet, i el segon en futbol femení, darrere del Barça d’Alexia i Aitana.
Riquelme va arrencar la jornada final amb unes expectatives que gravitaven entre una mica més del 40% en el seu pronòstic més optimista i al voltant del 30% en el més pessimista. En cap moment va arribar a contemplar la victòria, per més que no ho admetessin en públic, però la pregunta que sorgeix ara és si Riquelme desapareixerà d’escena fins als pròxims comicis el 2030 o si exercirà com a líder de l’oposició en el club.
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