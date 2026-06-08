L'OK Lliga torna a Blanes per un dia
El cinquè partit de les semifinals del play-off entre el Barça i l'Igualada es disputarà demà a la Ciutat Esportiva selvatana
La coincidència d'horari amb el partit de bàsquet entre el conjunt blaugrana i el Tenerife ha obligat el Barça a cercar una alternativa
El 2014 l'històric Blanes Hoquei Club va perdre l'OK Lliga i només un any després va desaparèixer per problemes econòmics. El municipi selvatà no s'ha quedat sense hoquei perquè el Club Patí Blanes Atlètic, que competeix a Primera Catalana, ha agafat el testimoni. En tot cas, demà i encara que sigui per només un dia, Blanes acollirà un partit de l'OK Lliga. I no pas un de qualsevol, sinó el cinquè de l'eliminatòria del play-off de semifinals entre el FC Barcelona i l'Igualada. La coincidència de dia i d'hora (19:00) amb el primer partit de les semifinals de l'ACB de bàsquet entre el Barça i la Laguna Tenerife (20:00) i la impossibilitat que la Federació Espanyola de Patinatge de passar el partit a dimecres i endarrerir l’inici de la final de la competició, prevista per divendres 12 de juny a La Corunya contra el Liceo, ha obligat al club a buscar una alternativa excepcional. Això ha fet que el Barça pensés en la Ciutat Esportiva blanenca que serà l'escenari del darrer partit de la sèrie cap a la final del play-off. El club blaugrana agraiex a l’Ajuntament de Blanes i el Club Patí Blanes Atlètic la predisposició per trobar una solució ràpida i que li hagin obert les portes de les seves instal·lacions per poder jugar.
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