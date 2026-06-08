La Lliga 2026-27 començarà el cap de setmana del 15-16 d'agost amb matisos
Als clubs amb un nombre rellevant de jugadors que disputin les semifinals del Mundial se’ls ajornarien els partits de la primera jornada al dimarts 25, dimecres 26 o dijous 27 d’agost
La Lliga 2026-2027 començarà el cap de setmana del 15-16 d’agost vinent, segons la resolució de l’arbitratge al qual s’han sotmès LaLiga i l’Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) coneguda aquest dilluns, segons ha confirmat el sindicat.
L’àrbitre ha decidit que l’inici segueixi el plantejament de LaLiga i no el que va fer AFE, que va proposar que fos el 23 d’agost davant la celebració del Mundial, que conclou el 19 de juliol, i el seu impacte en el retorn als seus clubs d’un ampli nombre de jugadors de la competició espanyola.
Fonts d’AFE han confirmat la resolució arbitral, d’acord amb les propostes de LaLiga tant en la data de l’inici de la competició com també en la del final de Segona divisió, que era l’altre punt de discrepància sobre el qual s’ha hagut de pronunciar.
La postura de LaLiga és que la competició conclogui el diumenge 6 de juny, amb la jornada 42, i que el play-off d’ascens es jugui entre el 9 i el 20 de juny, que són les dates estimades per l’àrbitre. AFE va sol·licitar que els play-off es juguessin el diumenge 6, el dimecres 9, el diumenge 13 i el diumenge 20 de juny.
Fonts d’AFE van lamentar que l’àrbitre s’hagi pronunciat en el sentit del que proposava LaLiga i van insistir que sempre van considerar «perjudicial» començar aquell cap de setmana, perquè amb el Mundial els jugadors «no tenen el temps adequat per a la preparació».
El sindicat va qüestionar que «s’anteposin interessos comercials i econòmics per damunt de la protecció de la salut» i va estimar necessari signar un nou conveni de Primera i Segona, «per protegir sobretot la salut dels futbolistes», alhora que va discrepar de la postura de la Federación Española de Fútbol (RFEF) per «immiscir-se» en el procés del calendari en què no havia d’intervenir, a favor de LaLiga.
A falta d’acord entre les dues parts, aquestes es van sotmetre a un arbitratge, segons estipula el conveni, en què AFE va proposar l’inici de LaLiga el 23 d’agost, la segona jornada el cap de setmana del 30 d’agost i la tercera el dimecres 2 de setembre, amb el final de les dues categories el 30 de maig.
El sindicat va defensar que l’inici de la temporada està condicionat pel que passi al Mundial, que acabarà el 19 de juliol, i va recordar que els futbolistes han de gaudir d’un període vacacional d’almenys 21 dies consecutius i, després d’aquest, d’una pretemporada que els permeti afrontar la temporada amb una preparació suficient que preservi la seva integritat física i els protegeixi de lesions.
LaLiga va proposar l’inici de la competició per al 16 d’agost, tenint en compte les seleccions amb més probabilitats d’assolir les semifinals i la final del Mundial de 2026, cosa en què treballa amb IA.
També va incloure fer un seguiment de tots els jugadors de clubs de LaLiga seleccionats per al Mundial, així com els possibles fitxatges o sortides que vagin fent, i fer un estudi de les plantilles dels 20 clubs de la màxima categoria abans de programar la jornada.
Possibilitat d’ajornament
Aquells clubs amb un nombre rellevant de jugadors respecte al total de la seva plantilla que hagin disputat les semifinals i/o la final del Mundial tindrien ajornats els partits de la primera jornada al dimarts 25, dimecres 26 o dijous 27 d’agost o, si hi hagués petició expressa d’algun club, es podrien valorar els dies 18, 19 i 20 d’agost.
La decisió de l’àrbitre considera que «les propostes de LaLiga són ajustades a dret, responen a la preservació d’interessos dignes de consideració i que s’insereixen en l’àmbit del compliment de l’obligació legal de confeccionar el calendari com a part del procediment general que ha de permetre el desenvolupament de la competició».
També avala l’estructura del tram final de Segona de la patronal de no inclusió de jornades intersetmanals i les dates del playoff d’ascens d’aquesta entre el 9 i el 20 de juny.
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