Els vaixells que volen sobre l’aigua prenen l’Escala
El Club Nàutic l’Escala acull fins dissabte el Campionat d’Europa de Moth, una de les classes més espectaculars de la vela actual
L’Escala és aquesta setmana l’epicentre europeu d’una de les disciplines més espectaculars de la vela. El Club Nàutic acull fins dissabte el Campionat d’Europa de la classe Moth, coneguda per unes embarcacions lleugeres i d’alt rendiment que, gràcies a hidroales, s’aixequen sobre el mar i semblen literalment volar sobre l’aigua. De moment, però, els vaixells que volen hauran d’esperar. La primera jornada oficial de competició ha quedat condicionada per la manca de vent i no s'ha pogut disputar cap prova puntuable.
El campionat havia viscut diumenge la seva posada en escena amb la cerimònia d’inauguració, el briefing de regatistes i una regata oficial d’entrenament que va servir de primera presa de contacte amb el camp de regates del Mar d’Empúries. Aquesta sessió, no puntuable, ja va deixar clar fins a quin punt la classe Moth depèn de l’equilibri precís entre tècnica, material i condicions meteorològiques. El vent va superar els valors més recomanables per a aquesta disciplina tan exigent i només es va poder completar una prova d’entrenament, amb alguns regatistes optant per tornar abans d’hora a port per preservar esforços i material.
Avui l’escenari ha estat pràcticament l’oposat. Amb la previsió inicial d’una possible entrada de vent fort a partir del migdia, l’organització ha decidit avançar el programa del dia, fer abans del previst la reunió de patrons i preparar la sortida a mar amb la voluntat d’aprofitar les condicions més suaus de primera hora. El vent, però, s'ha mantingut molt feble durant tota la jornada, amb intensitats d’entre 3 i 5 nusos i direcció nord-est, sense signes clars de millora.
La presència de núvols sobre les zones elevades del territori ha impedit el desenvolupament del vent tèrmic i ha acabat fent inviable la celebració de cap mànega. A més, la mar presentava onades que han arribat al metre, amb direccions de vent i onatge oposades, una combinació que ha dificultat encara més la navegabilitat. Davant d’aquest escenari, el Comitè de Regates ha ordenat el retorn a port. L’organització ha deixat una de les boies robòtiques al camp de regates per continuar monitorant l’evolució de les condicions.
Sense competició a l’aigua, la jornada ha servit perquè els participants aprofitessin el temps a terra per ajustar i optimitzar les seves embarcacions després d’un dia d’entrenament especialment exigent. En una classe tan tècnica com la Moth, en què els regatistes naveguen sobre hidroales i qualsevol detall del material pot condicionar el rendiment, aquestes hores també formen part del campionat. El temps a port també ha reforçat la convivència entre equips i participants, en una prova que reuneix a la badia de l’Escala alguns dels millors especialistes europeus d’aquesta disciplina.
El Campionat d’Europa queda ara pendent de poder estrenar les proves puntuables en les pròximes jornades. El format preveu fins a quatre mànegues diàries, d’entre 20 i 25 minuts cadascuna, sempre que les condicions de vent i mar ho permetin. Aquesta brevetat i intensitat formen part de l’atractiu d’una classe pensada per navegar a alta velocitat i oferir una imatge singular: petites embarcacions que, quan troben el punt just de vent, deixen enrere el contacte amb l’aigua i converteixen la vela en una disciplina gairebé aèria.
La competició també tindrà una vessant oberta al públic. Coincidint amb l’últim dia del campionat, el 13 de juny, el Club Nàutic l’Escala ha previst una activitat perquè un centenar de persones puguin seguir la regata des del mar, a bord d’una embarcació habilitada entre la una i les tres de la tarda. La iniciativa serà gratuïta, amb places limitades, i busca acostar l’espectacle de la vela a la ciutadania.
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