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El GEiEG acull competicions atlètiques a casa 16 anys després

L’entitat grupista va rebre la darrera competició federada el juny del 2010; ara, obre les portes del Complex Palau Sacosta

Marta López, atleta grupista.

Marta López, atleta grupista. / Aniol Resclosa

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DdG

Girona

El GEiEG torna a acollir competicions a casa seva després de 16 anys. Va ser el juny de 2010 quan va rebre la darrera competició federada. El conjunt gironí va celebrar-ho el darrer dia de maig, amb la disputa del Campionat gironí absolut d’atletisme, previ als tres campionats de Catalunya que acollirà, entre ells, l’absolut el dia 4 de juliol. L’Estadi d’atletisme Complex Esportiu Palau Sacosta va rebre a desenes d’atletes en el campionat que, a banda d’individual, també formava part del circuit gironí de clubs.

El mateix GEiEG lidera la classificació de clubs després de dues jornades, seguit del CN Banyoles, el CA Palafrugell i l’AA Figueres. Amb l’homologació de la pista d’atletisme de Girona, la delegació territorial guanya una nova pista per acollir aquests campionats, a banda de les de Palafrugell, Lloret de Mar o Figueres.

D’entre els atletes destacats en guanyar una medalla trobem a Marta López, guanyadora dels 100 m a casa seva, sent atleta del GEiEG. També del conjunt gironí en Roger Cargol, guanyador del 100 m masculí.

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Les pistes del conjunt gironí tornaran a rebre atletes el 21 de juny, quan viurem el Campionat de Catalunya sub 18 i sub 23. Posteriorment, arribarà la gran cita, el 4 de juliol, amb la disputa del Campionat de Catalunya absolut i la inauguració.

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