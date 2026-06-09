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L’Escala renova mitja dotzena de futbolistes

Jona Morilla, Marc Bech, Umaru Trawally, Haji Ceesay, Guillem Falgueras i Erik Saavedra continuen un any més al Nou Miramar

Jona Morilla, en un partit d’aquesta temporada.

Jona Morilla, en un partit d’aquesta temporada. / FC L'Escala

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Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El projecte de l’Escala 2026-27, que competirà un any més a la Tercera RFEF, continua cuinant-se a bon ritme. El conjunt del Nou Miramar va anunciar la renovació de fins a mitja dotzena de futbolistes: el porter Jona Morilla, el migcampista Marc Bech, el davanter Umaru Trawally, el carriler esquerre Haji Ceesay, el carriler dret Guillem Falgueras i el mitja punta Erik Saavedra.

Fins ara, el conjunt escalenc també ha donat quatre baixes: les dels capitans Marc Gelmà i Josu Prieto, que pengen les botes, la d’Adrián Expósito, que ha completat un curs magnífic, amb 14 gols i 10 assistències en 2.300 minuts; i Elian Guillen, que en 2.500 minuts ha marcat tres gols.

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