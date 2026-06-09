L’Escala renova mitja dotzena de futbolistes
Jona Morilla, Marc Bech, Umaru Trawally, Haji Ceesay, Guillem Falgueras i Erik Saavedra continuen un any més al Nou Miramar
El projecte de l’Escala 2026-27, que competirà un any més a la Tercera RFEF, continua cuinant-se a bon ritme. El conjunt del Nou Miramar va anunciar la renovació de fins a mitja dotzena de futbolistes: el porter Jona Morilla, el migcampista Marc Bech, el davanter Umaru Trawally, el carriler esquerre Haji Ceesay, el carriler dret Guillem Falgueras i el mitja punta Erik Saavedra.
Fins ara, el conjunt escalenc també ha donat quatre baixes: les dels capitans Marc Gelmà i Josu Prieto, que pengen les botes, la d’Adrián Expósito, que ha completat un curs magnífic, amb 14 gols i 10 assistències en 2.300 minuts; i Elian Guillen, que en 2.500 minuts ha marcat tres gols.
Barrés i Marty deixen l’Olot
El defensa tarragoní Guillem Barrés i el migcampista garrotxí Oriol Marty finalitzen la seva cessió a l’Olot, de la Segona RFEF, i tornaran al Nàstic i el València respectivament. El conjunt garrotxí els va agrair la seva implicació i els va desitjar sort en el futur a través de les xarxes socials.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Què se n’ha fet de Berta García, l’alumna que va treure la millor nota a la selectivitat catalana: «El pitjor de la universitat és Rodalies i els mals professors»
- Un xoc frontal a la C-63 a Lloret deixa almenys un ferit molt greu
- Un excursionista resulta ferit greu després de ser envestit per una vaca a Ogassa
- El porter Juan Carlos Martín no continuarà a Montilivi l’any vinent
- Mil ovelles fan camí des de Crespià
- Carles Porta: 'Hem deixat les víctimes de Brito i Picatoste molt tranquil·les
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos