Adeu al jugador del Bàsquet Girona amb més partits a l’ACB
El club anuncia que el lituà, Mindaugas Susinkas, no continuarà la temporada que ve a Fontajau després de quatre cursos
Amb noranta-vuit partits és el jugador amb més presència a la màxima categoria amb els gironins
La incògnita de no tenir encara la confirmació de quina competició europea jugarà no fa aturar la planificació del Bàsquet Girona. El club va per feina a l’hora de confeccionar una plantilla de garanties i avui ha anunciat un altre adéu. No pas un de normal, sinó un d’especial, el de Mindaugas Susinskas. Especial perquè es tracta del jugador amb més partits a l’ACB amb el conjunt gironí, un total de noranta-vuit, per davant dels noranta-tres de Maxi Fjellerup, lesionat pràcticament tota aquesta temporada.
Susinskas, que ha signat una mitjana de 6’4 punts en les quatre temporades d’ençà de la seva arribada el 2022, s’afegeix doncs a les baixes ja conegudes de Guillem Ferrando i Pepe Vildoza. A més a més, Juan Fernández té un peu i mig, per no dir tots dos, a South Carolina de la NCAA. Mentrestant, el club continua treballant en la continuïtat de Derek Needham i Ottis Livingston. Tenen contracte Fjellerup, Busquets, Geben, Maric i Martínez, mentre que l’evolució del mercat decidirà què es fa amb James Karnik i Cameron Hildreth.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Un professor d'un institut de Salt recorre a la justícia perquè creu el van situar en últim lloc per les seves opinions
- Els apartaments a la Costa Brava s’encareixen: aquests són els preus per aquest estiu
- Arnau Ramió, expert en IA: 'Pensar que la intel·ligència artificial no eliminarà llocs de treball em sembla impossible
- Furts sobre rodes: la ruta dels grups que baixen a robar als supermercats gironins
- El cor gironí que actuarà a l’Estadi Olímpic per donar la benvinguda al Papa: 'És històric, siguis o no catòlic
- Mor el copilot d'un turisme en un xoc frontal a la C-63 a Lloret de Mar
- La Seguretat Social retirarà part de la pensió de viduïtat el 2026 als qui superin aquest límit d’ingressos