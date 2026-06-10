El Barça anuncia que es querellarà contra Florentino
Yuste denuncia el mal perdre del president del Madrid per atribuir els èxits del club als àrbitres. "Una cosa és tenir gelosia i una altra, ràbia".
Joan Domènech
La primera i última intervenció de Rafa Yuste, president en funcions del Barça, davant el Senat del club serà recordada. Per excepcional i pel seu parlament, apassionat i grandiloqüent, carregat d’emoció, i per l’anunci que el Barça presentarà una querella contra Florentino Pérez.
El repàs de la temporada davant l’assemblea dels mil socis més antics de l’entitat –hi va haver 144 acreditats– va acabar amb l’al·legat final de Yuste contra Florentino Pérez, "no contra el club", es va delimitar. El Barça ha esperat que el constructor fos reelegit. "Vostès creuen que aquest senyor ens pot acusar de robar lligues i de guanyar gràcies als àrbitres?", va preguntar Yuste als veterans socis.
Fonts de l’entitat van precisar que la presentació d’aquesta denúncia és la resposta als atacs abocats per Florentino Pérez en la seva ja emblemàtica roda de premsa del 12 de maig passat, en les quals va relacionar els triomfs del Barça amb els pagaments a Enríquez Negreira. Ningú va poder precisar de quins presumptes delictes (injúries, calúmnies, difamació...) s’acusarà el màxim representant del madridisme en les accions legals que està ultimant el departament jurídic de club blaugrana.
A buscar les 50 Copes d’Europa
"Estem tips de ploramiques", va dir Yuste, al·ludint a Florentino. "Una cosa és tenir gelosia i una altra és tenir ràbia", va remarcar el dirigent blaugrana del mal perdre del mandatari madridista, que durant la campanya electoral també va al·ludir al Barça i a la seva relació contractual amb Negreira. Florentino no s’ha cansat de repetir que és l’"escàndol més gran de corrupció esportiva de la història del futbol".
Yuste parlava que els dirigents blaugrana es deixaran la vida per defensar el club, que "mentre hi hagi un culer i un català amb una gota de sang el Barça no desapareixerà mai" i va avisar: "Ara em poso seriós".
"A 600 quilòmetres no ho han digerit", va exposar, després que els socis veiessin un vídeo amb tots els èxits de la temporada, "espectacular" del Barça masculí, "plena" del femení i que encara no ha acabat.
Amb l’equip de bàsquet ja escalfant al Palau, el d’hoquei sobre patins jugant a Blanes per estar el pavelló ocupat i el futbol sala en lliça, encara és possible, va recordar el president accidental, que el Barça conquereixi tots els campionats de Lliga. Va emfatitzar, a més, que si l’equip d’handbol guanya a Colònia la Champions League, "el Barça tindrà 50 Copes d’Europa", sumant les de totes les seccions del club.
"El nom del Barça no el taca ni l’emborrona ningú", va exposar Yuste, menyspreant el contingut dels 500 folis que el Madrid ha elaborat on relaciona els triomfs de l’equip blaugrana amb les presumptes ajudes arbitrals. "Una cosa és defensar-te amb orgull i una altra cosa és anar per darrere fent determinades coses. Vostès creuen que ens poden amenaçar dient que enviaran 500 papers a la UEFA?", va preguntar un enfervorit Yuste en un apassionat to molt pròxim al de Joan Laporta, el seu amic de tota la vida.
Relacions inexistents
"Hem guanyat 7 Champions i 7 Lligues, i en podia haver guanyat 14 perquè les altres me les han robat. És una corrupció sistèmica. Continuen sent els mateixos àrbitres. Hem fet un vídeo dels 18 punts que ens han tret aquesta temporada", va dir Florentino Pérez el 12 maig.
Des d’aleshores, el club blanc ha elaborat un informe per a la UEFA. Trencades les relacions molt abans –des que el Madrid es va personar en el cas Negreira i irrecuperables des que el Barça va abandonar el projecte de la Superlliga, el gran projecte fracassat de Florentino Pérez– el retrobament es produirà als jutjats.
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