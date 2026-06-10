ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça renuncia a pagar ara els 30 milions per Marcus Rashford
El club blaugrana vol esperar a l’evolució del mercat abans de prendre una decisió sobre l’anglès, concentrat amb Anglaterra per al Mundial
El Barça fitxa el davanter Anthony Gordon per 70+10 milions d’euros en una operació llampec
Albert Guasch
Fa uns mesos, l’adquisició definitiva de Marcus Rashford es donava per feta. Sense arribar a enlluernar ningú, oferia un rendiment estadístic destacable en el seu any com a cedit. Una altra cosa és el que transmetia. Mai es va arribar a posar l’equip a l’esquena. Tot i així, Hansi Flick va recórrer a ell amb freqüència, en particular davant les prolongades absències de Raphinha, i el va afalagar sempre que preguntaven per ell.
En el tram final de la temporada va decebre. No va respondre a l’aura d’estrella amb què la Premier sol revestir els seus jugadors i el seu fitxatge al Manchester United es va refredar. La contractació del seu compatriota Anthony Gordon, que juga en la mateixa posició, per 70 milions d’euros, més 10 subjectes a condicionants, ha acabat de relegar la carpeta Rashford. Tenia el Barça fins al 15 de juny de temps per exercir el dret a compra per 30 milions. Ja ha fet saber al jugador i els seus representants que no ho farà. El seu cas ha perdut jerarquia.
No es descarta per complet la incorporació de l’extrem anglès, però la direcció esportiva que comanda Deco té altres prioritats. Ha de resoldre abans que res el substitut de Robert Lewandowski, el lloc de davanter centre, i l’elegit és l’argentí Julián Álvarez, però l’Atlètic de Madrid és un negociador dur de rosegar i apunta a serial llarg. Pel mig figura també l’oportunitat de Bernardo Silva, que prioritària tampoc és.
14 gols, 14 assistències
A Rashford no se’l contempla com el golejador que es necessita, així que queda molt per ordenar a la plantilla abans de pensar de nou en ell. Els seus 14 gols i 14 assistències durant la temporada en totes les competicions haurien de ser unes bones credencials, però hi ha una dissonància entre aquests números i la seva rellevància a l’equip. El seu lloc està cobert tant per Raphinha com Gordon. Amb el desavantatge, a més, que el seu compatriota resulta més insistent en la primera pressió, fonamental per a Flick.
Ell desitja prolongar la seva estada a Barcelona i el Manchester United està disposat a desprendre’s d’un jugador que ha crescut al seu planter. Va tenir un enlairament fulgurant, però va perdre bombolla amb el pas de les temporades. Se’n va anar cedit a l’ Aston Villa abans d’aterrar al club blaugrana amb 28 anys. Es va rebaixar el salari per encaixar a l’estret ‘fair play’ financer i si finalment es reprèn una negociació amb el United, es pot comptar que el Barça espera pagar menys dels 30 milions i ajustar la fitxa del davanter. Segons Transfermarkt, el seu valor de mercat és de 40.
Rashford es troba en aquests moments concentrat amb la selecció anglesa, a les portes de l’inici del Mundial dels EUA, el Canadà i Mèxic. Competeix pel lloc a l’onze titular amb Gordon. Si vol esgotar les seves opcions de firmar un contracte amb el Barça, haurà d’esperar.
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