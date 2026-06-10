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Espanya arrasa Islàndia i obté el bitllet per al Mundial

La selecció de Sonia Bermúdez s’exhibeix per acabar primera de grup i podrà defensar la seva corona en la cita de l’estiu vinent.

Alèxia Putellas controla la pilota davant l’assetjament d’una rival, ahir. | RFEF / EFE

Alèxia Putellas controla la pilota davant l’assetjament d’una rival, ahir. | RFEF / EFE

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Laia Bonals

Barcelona

Per arribar al Brasil, Espanya surt des d’Islàndia. Ho va aconseguir ahir la selecció espanyola i, el 2027, serà al Mundial per revalidar el títol. Va aconseguir el bitllet directe després de golejar Islàndia amb tònica blaugrana. El doblet de Vicky i els gols d’Edna Imade, Salma Paralluelo, Clàudia Pina i Aitana Bonmatí van certificar la classificació directa per a l’equip liderat per Sonia Bermúdez.

Va ser bufar i fer ampolles. Sense gairebé oposició, Espanya va sortir al camp amb la tranquil·litat del que se sap guanyador. Era el guió esperat i Vicky López va aprofitar la primera que va tenir per encarrilar la victòria. La futbolista del Barça es va plantar sola davant la portera d’Islàndia, després d’una assistència perfecta d’Alèxia Putellas. La benjamina de la selecció va creuar el xut i va marcar el gol que obriria camí.

Aitana posa el colofó

De nou, de les botes de la Reina va sorgir el següent gol de l’equip espanyol. Va filtrar Alèxia Putellas des de fora de l’àrea per a Ona Batlle, que ja esperava dins del rectangle de l’àrea islandesa. La de Vilassar de Mar es va fer una autopassada quirúrgica per després habilitar Edna Imade, completament sola davant la defensa islandesa. Al tall del descans va ser Salma Paralluelo qui va posar el 0-3 rematant una assistència, de nou, d’una Ona Batlle que va firmar una actuació incommensurable. Després de la represa, va tornar a aparèixer Vicky per firmar el quart gol.

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El conjunt nòrdic va retallar distàncies a través de les botes de Boama, després d’un contraatac efectiu. Però poc va tardar a tornar a posar terra pel mig la campiona del món. Aquesta vegada va ser Clàudia Pina qui, amb un xut potent des de dins de l’àrea, posava l’1-5 que podria bé haver sigut el resultat final. Però Espanya va seguir amb el peu a l’accelerador i Aitana Bonmatí va posar el colofó a una nit especial amb el gol, el primer des de la seva tornada després de la lesió. Espanya marxa d’Islàndia amb els deures fets i amb el passi per defensar el títol al Brasil 2027.

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