El Moth europeu entra en joc a l’Escala en el Campionat d’Europa
El campionat ha celebrat quatre proves amb vent favorable que ha permès recuperar el ritme competitiu davant del Club Nàutic l’Escala
El 2026 International Moth European Championship ha celebrat avui la tercera jornada de competició amb unes condicions meteorològiques més favorables, que han permès als 37 regatistes completar un total de quatre proves al camp de regates davant del Club Nàutic l’Escala, al Mar d’Empúries.
Després d’una jornada marcada per condicions poc favorables, el vent ha fet acte de presència a la Costa Brava des de primera hora del matí, permetent al Comitè de Regates activar el programa i recuperar el ritme competitiu del campionat.
La jornada ha començat amb la reunió de patrons, en què s’han confirmat el recorregut i el programa del dia. El vent s’ha mostrat més estable que en jornades anteriors i, combinat amb unes condicions de mar relativament manejables, ha permès desenvolupar la competició amb normalitat.
Aquestes condicions han estat especialment favorables per a la navegació en foiling, permetent als regatistes explotar al màxim el rendiment de la classe Moth en un entorn exigent però equilibrat, propi del Mar d’Empúries. Amb aquest escenari, el Comitè de Regates ha pogut executar el programa previst i donar sortida a la flota, mantenint un ritme competitiu constant al llarg de tota la jornada.
Quatre proves i recuperació del programa
Al llarg de la jornada s’han disputat un total de quatre proves, incloent una prova addicional incorporada després de la valoració del Comitè amb l’objectiu de compensar parcialment la jornada anterior, en què no es va poder competir.
La successió de proves ha mantingut un ritme alt i constant, amb recorreguts curts d’entre 20 i 25 minuts que han posat a prova tant la tàctica com la velocitat dels regatistes en un escenari exigent com el Mar d’Empúries.
Desenvolupament esportiu i classificacions
Després de la disputa de les quatre proves de la jornada, la classificació provisional queda encapçalada per Enzo Balenguer (Club la Pelle - Marseille), seguit de Ryan Littlechild (regatista australià) i John Harris (Woollahra Sailing Club), en una jornada intensa al Mar d’Empúries. La regularitat i l’adaptació a unes condicions de vent tècnicament exigents han estat clau en aquesta tercera jornada, en què els regatistes han començat a definir les primeres posicions de cara a la fase decisiva del campionat.
El campionat entra en fase clau
Amb aquesta tercera jornada, el campionat entra en una fase decisiva, amb la flota consolidant el ritme competitiu i les classificacions començant a definir-se. El format preveu fins a quatre proves diàries fins al final del campionat, sempre condicionades per l’evolució de les condicions meteorològiques.
El International Moth European Championship 2026, que se celebra del 7 al 13 de juny al Club Nàutic l’Escala, reforça el posicionament de L’Escala i la Costa Brava com a escenari de referència de la vela d’alt nivell, reunint alguns dels millors regatistes europeus en una disciplina que combina tecnologia, velocitat i navegació en foiling.
Organització i projecció internacional
Amb aquest inici, el Club Nàutic l’Escala reafirma la seva capacitat organitzativa i el seu compromís amb els esdeveniments internacionals, posicionant-se com un club modern, esportiu i arrelat al territori, amb l’objectiu de fer viure el Mar d’Empúries a regatistes i visitants.
El campionat està organitzat pel Club Nàutic l’Escala, conjuntament amb l’Associació Internacional de la Classe Moth, per delegació de la Reial Federació Española de Vela i el Consejo Superior de Deportes, l’Esdeveniment compta amb el suport institucional de l’Ajuntament de l’Escala, la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, la Federació Catalan de Vela, Ports de la Generalitat i el Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.
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