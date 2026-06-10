Un Mundial per a quadragenaris
Vuit longeus veterans s’uneixen de cop als set jugadors que havien sigut capaços de jugar el torneig a una edat tan excepcional. El porter escocès Craig Gordon, nascut el 31 de desembre de 1982, és el futbolista més vell del campionat.
Joan Domènech
Set jugadors de 40 anys havien sigut capaços de disputar un Mundial en tota la història i vuit més s’uniran de cop el 2026 a la classificació de quadragenaris que hi participaran en una edat tan provecta. Una prova que l’espècie (la humana i la futbolística) evoluciona. Els avenços tecnològics, mèdics i científics allarguen la vida de l’esportista, que pot rendir més, millor i més temps fins a una edat que no fa gaire temps era realment excepcional.
El porter escocès Craig Gordon, nascut a Edimburg el 31 de desembre de 1982, té l’honor de ser el més vell del certamen dels 1.248 futbolistes convocats. No va de comparsa ni perquè Escòcia forci un lloc per a ell en algun rànquing. Ha sigut el porter titular del Heart of Midlothian, que ha estat a punt de guanyar la Scottish Premiership. Angus Gunn, l’altra opció, només ha disputat un partit amb el Nottingham Forest aquesta temporada.
Gordon serà el més vell del lloc, però no de la història. El tron el conserva un altre porter. L’egipci Essam El-Hadary, que en el Mundial de Rússia (2018) va jugar el primer partit contra l’Aràbia Saudita i va parar un penal. No va evitar la derrota ni el porter que el va substituir tampoc en els següents dos partits de la selecció africana.
El-Hadary va deixar el marcador en 45 anys i 161 dies. Gordon només té 43 anys. Es convertirà en el segon futbolista més longeu desplaçant el colombià Faryd Mondragón –sí, un altre porter–, el seleccionador del qual li va manar sortir al camp en el tercer partit de la fase de grups del Brasil 2014, amb Colòmbia ja classificada. Va ser l’home rècord abans de ser desbancat per El-Hadary.
El campió de més edat
Sí que podria ser Gordon –bastant improbable– el campió més veterà de la història. Escòcia, no obstant, no figura en cap pronòstic. Ni entre els 20 més probables. No pot mirar més enllà de classificar-se en el grup que comparteix amb el Brasil, el Marroc (els dos grans favorits per seguir en el torneig) i Haití.
El campió mundial més vell també és quadragenari (i 133 dies) i porter: Dino Zoff, el capità d’Itàlia el 1982. Angelo Peruzzi ho va ser a Alemanya 2006 sense jugar un partit. La Itàlia actual porta tres campionats del món consecutius sense participar, una cosa realment sorprenent.
Tenen més opcions de ser campions alguns dels altres sis quadragenaris que se sumen a la llista. En seran set el 16 de juny quan bufi les 40 espelmes Fernando Muslera, argentí de Buenos Aires però que vigila la porteria de l’Uruguai. Participarà en el seu cinquè Mundial.
Vuit porters i dos davanters
En la llista original dels 10 més veterans hi havia vuit porters i dos davanters. Els estranys són el camerunès Roger Milla, que s’havia retirat i va reaparèixer als Estats Units 1994 amb 42 anys i tres dies i un gol marcat, i l’argentí Ángel Labruna, que va jugar al Brasil 1958 amb 39 anys i 330 dies.
L’explicació sembla evident: els porters pateixen un menor desgast físic, estan menys exposats a lesions i la tasca que exerceixen és més específica. La seva preparació potencia la flexibilitat i l’agilitat i són requerits a esforços curts, sense haver d’acumular un volum de treball com la resta dels seus col·legues que corren i xoquen pel camp.
La proporció entre porters i jugadors de camp canvia en aquest Mundial, cosa que convida a suggerir que a la genètica i al talent dels privilegiats s’hi afegeix la dedicació plena que han brindat al cos i a la seva carrera.
Pugna Cristiano-Messi
Deu estar content Cristiano Ronaldo d’encapçalar el grup dels veterans als seus 41 anys en el que representa el seu sisè Mundial. No és l’únic. L’acompanyen des d’Alemanya 2006 Lionel Messi i el porter mexicà Guillermo Ochoa quan es van estrenar tots tres. Les seves respectives seleccions han tingut prou qualitat per classificar-se en cada torneig i no han passat per la vergonya d’Itàlia. El rècord de participacions estava en cinc Mundials i el compartien des del porter Antonio Carbajal, el primer que els va encadenar (de 1950 a 1966) fins al centrecampista Andrés Guardado (2006-2022), exjugador del Betis. Té 39 anys. Ni el cos ni el cap li han donat per a més.
Cristiano Ronaldo persegueix com un boig arribar a la xifra dels mil gols –en porta 973–, però l’argentí és el recordman de partits mundialistes (26, quatre més que el lusità). Messi complirà 39 anys el 24 de juny. Seran quatre amb aquesta edat. Els altres tres són porters, per variar.
L’incombustible Luka Modric, que és el centrecampista icònic de Croàcia i guanyador d’una Pilota d’Or, i el davanter bosnià Edin Dzeko són els quadragenaris no-porters. El seu mèrit és enorme. Tots dos són titulars en les seves respectives seleccions.
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