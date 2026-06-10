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Un Mundial per a quadragenaris

Vuit longeus veterans s’uneixen de cop als set jugadors que havien sigut capaços de jugar el torneig a una edat tan excepcional. El porter escocès Craig Gordon, nascut el 31 de desembre de 1982, és el futbolista més vell del campionat.

Un Mundial de veterans

Un Mundial de veterans / Agències

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Joan Domènech

Barcelona

Set jugadors de 40 anys havien sigut capaços de disputar un Mundial en tota la història i vuit més s’uniran de cop el 2026 a la classificació de quadragenaris que hi participaran en una edat tan provecta. Una prova que l’espècie (la humana i la futbolística) evoluciona. Els avenços tecnològics, mèdics i científics allarguen la vida de l’esportista, que pot rendir més, millor i més temps fins a una edat que no fa gaire temps era realment excepcional.

El porter escocès Craig Gordon, nascut a Edimburg el 31 de desembre de 1982, té l’honor de ser el més vell del certamen dels 1.248 futbolistes convocats. No va de comparsa ni perquè Escòcia forci un lloc per a ell en algun rànquing. Ha sigut el porter titular del Heart of Midlothian, que ha estat a punt de guanyar la Scottish Premiership. Angus Gunn, l’altra opció, només ha disputat un partit amb el Nottingham Forest aquesta temporada.

St. Gallen (Switzerland Schweiz Suisse), 17/08/2022.- Heart of Midlothian FC's goalkeeper Craig Gordon during pitch walk one day prior to the UEFA Europa League Playoff soccer game between Switzerland's FC Zuerich and Scotlands Heart of Midlothian FC, at the Kybunpark stadium, in St. Gallen, Switzerland, 17 August 2022. (Suiza) EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

Craig Gordon, Escòcia (31 de desembre de 1982) / GIAN EHRENZELLER / EFE

Gordon serà el més vell del lloc, però no de la història. El tron el conserva un altre porter. L’egipci Essam El-Hadary, que en el Mundial de Rússia (2018) va jugar el primer partit contra l’Aràbia Saudita i va parar un penal. No va evitar la derrota ni el porter que el va substituir tampoc en els següents dos partits de la selecció africana.

El-Hadary va deixar el marcador en 45 anys i 161 dies. Gordon només té 43 anys. Es convertirà en el segon futbolista més longeu desplaçant el colombià Faryd Mondragón –sí, un altre porter–, el seleccionador del qual li va manar sortir al camp en el tercer partit de la fase de grups del Brasil 2014, amb Colòmbia ja classificada. Va ser l’home rècord abans de ser desbancat per El-Hadary.

El delantero de Portugal Cristiano Ronaldo durante un entrenamiento en Oeiras, Portugal. EFE/EPA/FILIPE AMORIM

Cristiano Ronaldo, Portugal (5 de febrer de 1985) / FILIPE AMORIM / EFE

El campió de més edat

Sí que podria ser Gordon –bastant improbable– el campió més veterà de la història. Escòcia, no obstant, no figura en cap pronòstic. Ni entre els 20 més probables. No pot mirar més enllà de classificar-se en el grup que comparteix amb el Brasil, el Marroc (els dos grans favorits per seguir en el torneig) i Haití.

El campió mundial més vell també és quadragenari (i 133 dies) i porter: Dino Zoff, el capità d’Itàlia el 1982. Angelo Peruzzi ho va ser a Alemanya 2006 sense jugar un partit. La Itàlia actual porta tres campionats del món consecutius sense participar, una cosa realment sorprenent.

AME304. MONTEVIDEO (URUGUAY), 09/06/2026.- Fernando Muslera de Uruguay reacciona este martes, durante la despedida a la selección en el Aeropuerto de Carrasco en Montevideo (Uruguay). EFE/ Federico Gutiérrez

Fernando Muslera, Uruguay (16 de juny de 1986) / Federico Gutiérrez / EFE

Tenen més opcions de ser campions alguns dels altres sis quadragenaris que se sumen a la llista. En seran set el 16 de juny quan bufi les 40 espelmes Fernando Muslera, argentí de Buenos Aires però que vigila la porteria de l’Uruguai. Participarà en el seu cinquè Mundial.

Vuit porters i dos davanters

En la llista original dels 10 més veterans hi havia vuit porters i dos davanters. Els estranys són el camerunès Roger Milla, que s’havia retirat i va reaparèixer als Estats Units 1994 amb 42 anys i tres dies i un gol marcat, i l’argentí Ángel Labruna, que va jugar al Brasil 1958 amb 39 anys i 330 dies.

08 June 2026, US, Winston-Salem: Manuel Neuer, Germany's goalkeeper, takes part in an open training session on the grounds of Wake Forest University ahead of Germany's first World Cup match against Curacao. Photo: Federico Gambarini/dpa 08/06/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Federico Gambarini/dpa;soccer;sports;football;2026 FIFA World Cup - Germany Training;

Manuel Neuer, Alemanya (27 de març de 1986) / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

L’explicació sembla evident: els porters pateixen un menor desgast físic, estan menys exposats a lesions i la tasca que exerceixen és més específica. La seva preparació potencia la flexibilitat i l’agilitat i són requerits a esforços curts, sense haver d’acumular un volum de treball com la resta dels seus col·legues que corren i xoquen pel camp.

La proporció entre porters i jugadors de camp canvia en aquest Mundial, cosa que convida a suggerir que a la genètica i al talent dels privilegiats s’hi afegeix la dedicació plena que han brindat al cos i a la seva carrera.

El portero mexicano Guillermo Ochoa hace gestos a su equipo durante la segunda parte de un partido amistoso internacional entre México y Australia jugado el sábado 30 de mayo de 2026 en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles, California (EE.UU.). EFE/CHRIS TORRES

Guillermo Ochoa, Mèxic (13 de juliol de 1985) / CHRIS TORRES / EFE

Pugna Cristiano-Messi

Deu estar content Cristiano Ronaldo d’encapçalar el grup dels veterans als seus 41 anys en el que representa el seu sisè Mundial. No és l’únic. L’acompanyen des d’Alemanya 2006 Lionel Messi i el porter mexicà Guillermo Ochoa quan es van estrenar tots tres. Les seves respectives seleccions han tingut prou qualitat per classificar-se en cada torneig i no han passat per la vergonya d’Itàlia. El rècord de participacions estava en cinc Mundials i el compartien des del porter Antonio Carbajal, el primer que els va encadenar (de 1950 a 1966) fins al centrecampista Andrés Guardado (2006-2022), exjugador del Betis. Té 39 anys. Ni el cos ni el cap li han donat per a més.

VARAZDIN (Croatia), 07/06/2026.- Croatia's Luka Modric celebrates a goal during the international friendly soccer match between Croatia and Slovenia in Varazdin, Croatia, 07 June 2026. (Futbol, Amistoso, Croacia, Eslovenia) EFE/EPA/ANTONIO BAT

Luka Modric, Croàcia (9 de setembre de 1985) / ANTONIO BAT / EFE

Cristiano Ronaldo persegueix com un boig arribar a la xifra dels mil gols –en porta 973–, però l’argentí és el recordman de partits mundialistes (26, quatre més que el lusità). Messi complirà 39 anys el 24 de juny. Seran quatre amb aquesta edat. Els altres tres són porters, per variar.

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L’incombustible Luka Modric, que és el centrecampista icònic de Croàcia i guanyador d’una Pilota d’Or, i el davanter bosnià Edin Dzeko són els quadragenaris no-porters. El seu mèrit és enorme. Tots dos són titulars en les seves respectives seleccions.

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