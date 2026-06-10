Obres sense acabar, inseguretat, epidèmies i caos a Mèxic
La falta de planificació i els retards en la construcció d’instal·lacions i infraestructures s’acumulen a la gegant metròpolis mexicana, igual que a Monterrey i Guadalajara, fet que provoca molta preocupació en un país marcat per la corrupció i la violència.
Caridad Bermeo
Amb vuit anys, Mèxic no n’ha tingut prou. La preparació del país per rebre el Mundial –acull el partit inaugural de demà entre l’equip mexicà i Sud-àfrica al llegendari estadi Asteca (21.00 h)– ha estat carregada d’atropellaments i acceleraments d’última hora. El Govern s’ha enfrontat a protestes, problemes de seguretat i epidèmies, tot embolicat en una falta de planificació que ha convertit l’esdeveniment en una hemorràgia per a la popularitat de les autoritats locals.
Malgrat ser amfitrió de menys d’una quinzena dels més de 100 partits, diversos grups han vist en el torneig un escenari ideal per a la protesta. La Comissió Nacional de Treballadors de l’Educació (CNTE), escissió rebel del sindicat nacional de professors, va posar en perill el Govern a dies de l’esdeveniment amb manifestacions, bloquejos i vandalisme a les instal·lacions decoratives. El grup exigeix una millora profunda en les seves condicions laborals i de jubilació. No és l’únic: agrupacions feministes han interromput carreteres d’accés a partits de futbol i col·lectius de familiars de desapareguts han protagonitzat concentracions davant els estadis durant partits amistosos.
Aquestes mobilitzacions són particularment punxants a Zapopan, la ciutat dormitori de Guadalajara que rebrà sis seleccions, inclosa l’espanyola (jugarà contra l’Uruguai la matinada del 27 de juny). Allí, col·lectius de mares cercadores van trobar, setmanes abans de l’inici del torneig, una fossa comuna amb desenes de cossos als voltants de les obres per ampliar els estacionaments de l’estadi.
Les protestes se sumen a una sèrie d’ensopegades que revelen els forats en la planificació federal: inconsistències en el calendari escolar –es va anunciar una retallada a l’any lectiu que la presidenta va haver de revertir davant la indignació de pares i mestres– i una escassa prevenció davant malalties com el xarampió o l’Ebola.
Els governs locals no han aconseguit organitzar-se millor. Les ciutats seu van idear propostes ambicioses per als aficionats que no puguin costejar entrades –amb preus històricament alts–, incloent-hi zones per veure els partits i interactuar amb seguidors d’altres seleccions. Només a Ciutat de Mèxic es van activar 18 d’aquests espais. No obstant, les obres es van executar amb poca anticipació i van pertorbar la quotidianitat dels ciutadans durant setmanes, mentre els ajuntaments acceleraven el ritme per arribar a la data inaugural.
Amb un simple trajecte en transport públic n’hi ha prou per evidenciar el problema. En la línia 2 del metro de la capital –que connecta les zones turístiques amb el tren a l’estadi Asteca–, els vagons encara se salten cinc estacions davant la confusió dels usuaris. Al pas dels trens es veuen treballadors situats a cada racó, que busquen acabar abans que arribin els prop de cinc milions de turistes esperats. Moltes estacions, quan faltava menys d’una setmana per a la inauguració, no disposaven de cartells amb els seus noms; tot just unes lones, en molts casos ja desaparegudes, feien de senyalització.
Per Rosalba Loyde, la preparació de les tres ciutats més importants del país representa una oportunitat perduda. La sociòloga i urbanista de la Universitat Autònoma Metropolitana assenyala que esdeveniments d’aquesta magnitud poden ser catalitzadors de plans urbanístics, aprofitant la injecció massiva de recursos. Cita l’exemple de les obres de mobilitat a Alemanya per al Mundial del 2006 i, més recentment, els Jocs Panamericans a Xile: "Una part de la vila per a atletes es va quedar com a habitatge assequible per a la ciutat".
Canvis superficials
Loyde considera que les obres anunciades pel govern de la capital es van limitar a canvis superficials, sense un pla integral que atengués els grans problemes urbans. A més, el turisme massiu arriba en un moment particularment sensible per a una ciutat que "no estava llesta", diu, especialment per "reconèixer de manera efectiva els impactes que això està generant i generarà" a llarg termini. Els efectes seran duradors, sobretot a les zones veïnes a l’Asteca, convertides en granges de lloguers turístics en els últims dos anys.
La disconformitat ciutadana es va reflectir en l’aprovació de la cap de govern de la capital, Clara Brugada, que va caure 20 punts l’últim any. Les polèmiques es van acumular: errors a la pintura dels carrers, inundacions a l’aeroport internacional i la caiguda d’un sostre sota un pont per als vianants a la sortida de la terminal, que va deixar ferida una dona.
Ciutat de Mèxic no és l’únic cas. A Monterrey, quan faltaven pocs dies per a la inauguració, el director del metro va anunciar que la línia prevista per connectar l’aeroport amb el centre no estarà llesta. Al seu lloc, l’Ajuntament oferirà autobusos gratuïts cap a les zones hoteleres i municipis veïns. El governador de Nuevo León va rebre la selecció japonesa –que va triar la ciutat per a la seva preparació– amb barrets a l’aeroport, molt al seu estil. No obstant, els jugadors nipons van denunciar que les pistes assignades per als seus entrenaments no estaven en condicions.
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