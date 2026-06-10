Obsessionats amb la segona estrella
Durant la final del Mundial dels EUA del 94, De la Fuente va rebre una trucada que li va canviar la vida. Va ajornar dedicar-se a la moda per ser entrenador. Avui lidera la selecció favorita per guanyar el Mundial.
Fermín de la Calle
La vida és el que passa entre Mundial i Mundial. Hi ha qui els utilitza fins i tot com a mesura de temps. On eres quan Iniesta va batre Stekelenburg? Què vas fer l’estiu en què Maradona es va transformar en "el barrilet còsmic" sobre la gespa de l’Azteca davant els anglesos? On treballaves quan Tassotti va partir el nas a Luis Enrique?
Una d’aquestes fites va passar el 17 de juliol de 1994, quan Roberto Baggio va enviar un penal als núvols de Pasadena a la final del primer Mundial de futbol als EUA. Mentre això passava, Luis de la Fuente prenia una decisió que li va canviar la vida. Feia setmanes que havia penjat les botes a l’Alabès i pensava abandonar el futbol per dedicar-se a la moda. Sempre li va cridar l’atenció perquè la seva família tenia una botiga de roba a Haro i es va plantejar donar una empenta al negoci.
No obstant, en aquells dies va rebre una trucada de Liceranzu, central de l’Athletic company seu que el va convidar a entrenar amb ell el Getxo a Tercera Divisió. Han passat 32 anys d’allò i el d’Haro va triar finalment el futbol. Avui és el seleccionador de la vigent campiona d’Europa i "favorita a guanyar un Mundial", segons el seu vestidor. "Som favorits i anem a buscar la segona estrella", repeteix com una lletania Lamine Yamal cada vegada que li pregunten. Lamine està tan obsessionat a guanyar el Mundial com segur de fer-ho. Destil·la la mateixa confiança que a Donaueschingen, Alemanya, on escoltàvem aquella criatura de 16 anys cada matí parlar de "guanyar l’Eurocopa" sense discernir quant hi havia de convicció en les seves paraules i quant de fanfarroneria adolescent. No cal dir que ho va aconseguir.
Referent planetari
Lamine, als seus 18 anys, és un referent mundial, l’hereu d’un Messi amb qui podria creuar-se en setzens. Juntament amb ells apareixen en els pronòstics la França de Mbappé i la Portugal de Cristiano, el foc competitiu del qual el manté viu com Messi, l’altre gran supervivent de la Copa del Món juntament amb Luka Modric.
Des de la final de Pasadena en el 94 a la del 19 de juliol a Nova Jersey han canviat coses. Hi participen el doble de seleccions i els Estats Units el presideix ara un populista que té en perill l’ordre geopolític mundial: Donald Trump. El mateix al qual la FIFA de l’inefable Infantino va tenir el desvergonyiment de concedir el premi mundial de la pau. Business is business.
Espanya arriba amb cotó fluix, amb Lamine i Nico Williams tocats, Rodri en rodatge i Mikel Merino sortint de tallers. A dalt s’ha esmolat amb Oyarzabal en lloc de Morata, una selecció amb cor blaugrana i sense madridistes a les seves files. Pedri continua portant el violí i Fabián el violoncel. Mentrestant, Ancelotti intenta ordenar la caòtica Brasil i hi ha rivals com el Marroc, el Japó o Noruega que és millor evitar-los en qualsevol emboscada. Anglaterra navega a la deriva, com Alemanya, i el físic del Senegal o el savoir faire dels Països Baixos també provocaran algun descarrilament.
És el Mundial dels pàries. Cap Verd, Curaçao, Jordània, Tahití o l’Uzbekistan s’estrenen per a entusiasme dels seus patriotes. Seran 38 dies en què descobrir herois anònims, històries mínimes i secrets indesxifrables. Aquell 17 de juliol del 94, Al Gore va entregar la copa Jules Rimet al brasiler Dunga. El pròxim 19, si tot surt com Lamine ha previst, Trump l’entregarà a Rodri i Espanya col·locarà la seva segona estrella a la samarreta.
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