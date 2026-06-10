Serena Williams torna en gran als 44 anys
El torneig de Queen’s va viure aquest dimarts el retorn al tennis professional d’una llegenda d’aquest esport, retirada el 2022 després de conquerir 23 títols de Grand Slam. La nord-americana va guanyar el seu partit en dobles.
Begoña González
Quan Serena Williams va anunciar la setmana passada la seva tornada al tennis professional als 44 anys, la notícia va provocar una barreja de sorpresa, admiració i escepticisme. La nord-americana, guanyadora de 23 títols de Grand Slam i considerada una de les millors esportistes de tots els temps, feia gairebé quatre anys que estava allunyada de la competició des del seu comiat a l’US Open del 2022. No obstant, les imatges dels seus entrenaments i els testimonis dels que han compartit pista recentment apunten a una realitat que es va evidenciar ahir en el seu debut en el torneig de Queen’s: torna amb una condició física que pocs esperaven a la seva edat.
La seva reaparició va ser en gran en el torneig britànic, en dobles al costat de la canadenca Victoria Mboko. Totes dues van derrotar per 7-6 i 6-2 Erin Routliffe i Nicole Melichar. La gran pregunta és com ha aconseguit mantenir-se preparada per afrontar de nou les exigències del tennis professional després de tant temps fora del circuit i d’haver sigut mare per segona vegada.
La primera de les claus que han fet possible aquest retorn té a veure amb una cosa que no es perd fàcilment: la memòria física d’una esportista d’elit. Serena va passar més de 20 anys sotmetent el cos a les màximes exigències del tennis professional, desenvolupant una potència, una coordinació i una capacitat atlètica excepcionals.
"Serena ha estat dècades sotmetent el cos a entrenament constant i la forma física que va adquirir en el procés no es perd així com així", assegura Carlos Revuelta, director del Màster Universitari en Alt Rendiment Esportiu i a Entrenament i Nutrició Esportiva de la Universitat Europea. En el cas de Serena, a més, la seva letalitat en pista no ha sigut només producte de la velocitat, sinó d’estratègies i aspectes del joc que envelleixen millor i pels quals el temps no és un factor tan determinant. "Un servei devastador, una enorme potència de colpejament i una gran capacitat de lectura tàctica dels partits són factors que no depenen tant de l’aturada com de la pràctica adquirida amb l’experiència", afegeix Revuelta.
Tot i que va negar durant mesos que estigués preparant una tornada al circuit, diverses informacions apunten que Serena mai va abandonar del tot la pista. La nord-americana Alycia Parks, actual integrant del circuit WTA, va revelar a Tennis Majors que va entrenar amb Williams fins a tres vegades per setmana a Florida durant diversos mesos entre l’hivern i el començament de la primavera.
La seva impressió va ser contundent: va assegurar que Serena estava en una forma excel·lent i que podria competir amb garanties si tornava. La tornada de Williams també té una dimensió personal. Quan va abandonar el circuit el 2022 va explicar que en part aquest pas al costat responia a la voluntat de voler dedicar més temps a la seva família i ampliar-la. Després de convertir-se en mare per segona vegada el 2023, ha reconegut ara que una de les raons que la van empènyer a tornar és que les seves filles puguin veure-la competir sobre una pista professional.
Res a demostrar
Lluny de la pressió de perseguir rècords o títols, Serena afronta aquesta etapa des d’una altra perspectiva. Ella mateixa ha insistit que ja no té res a demostrar i que el seu objectiu principal és disfrutar de nou del tennis. Haver decidit tornar precisament en dobles no és casualitat. "Aquesta modalitat exigeix menys desgast físic que els partits individuals", assegura Revuelta.
A més, l’elecció de Queen’s tampoc sembla casual. L’herba ha estat històricament una de les superfícies que millor s’adapten al joc de Serena. Hi pot potenciar l’eficàcia del servei i escurçar els intercanvis, dos factors que li permeten gestionar millor l’esforç físic. La nord-americana va conquerir set vegades Wimbledon i sempre va trobar a l’herba algunes de les alegries més grans de la seva carrera. La gran incògnita és fins on arribarà aquesta tornada.
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