Acord imminent entre l'Spar Girona i Queralt Casas
L’Spar Girona tanca el fitxatge de l’escorta bescanonina i confia poder anunciar la seva arribada molt aviat
Queralt Casas és molt a prop de convertir-se en nova jugadora de l’Spar Girona. Tal com va publicar Diari de Girona, les negociacions entre el club gironí i l’escorta bescanonina han avançat fins al punt que l’acord és imminent. L’excapitana del València jugarà, d’aquesta manera, per primer cop a Fontajau, a «casa», a prop de la família i els amics.
Un cop tancat el fitxatge de Casas, l’Spar Girona confia poder anunciar la seva arribada molt aviat. La jugadora, de 33 anys i 1,78 metres, serà sens dubte una de les més destacades de l’equip de Roberto Íñiguez la temporada que ve, tenint en compte la seva trajectòria.
Gairebé sempre lluny de terres gironines, l’escorta bescanonina ha agafat galons al Galatasaray, Nantes, Landes, Carolo, Sopron -va tenir una breu experiència a la WNBA amb les Minnesota Lynx quan tenia només 19 anys- i, sobretot, València, on es va convertir en la «més important de la història» amb quatre Lligues, dues Copes de la Reina, tres Supercopes d’Espanya, una Eurocopa i una Supercopa d’Europa.
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