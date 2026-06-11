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Acord imminent entre l'Spar Girona i Queralt Casas

L’Spar Girona tanca el fitxatge de l’escorta bescanonina i confia poder anunciar la seva arribada molt aviat

Queralt Casas aixeca la Copa de la Lliga.

Queralt Casas aixeca la Copa de la Lliga. / Biel Aliño/EFE

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Queralt Casas és molt a prop de convertir-se en nova jugadora de l’Spar Girona. Tal com va publicar Diari de Girona, les negociacions entre el club gironí i l’escorta bescanonina han avançat fins al punt que l’acord és imminent. L’excapitana del València jugarà, d’aquesta manera, per primer cop a Fontajau, a «casa», a prop de la família i els amics.

Un cop tancat el fitxatge de Casas, l’Spar Girona confia poder anunciar la seva arribada molt aviat. La jugadora, de 33 anys i 1,78 metres, serà sens dubte una de les més destacades de l’equip de Roberto Íñiguez la temporada que ve, tenint en compte la seva trajectòria.

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Gairebé sempre lluny de terres gironines, l’escorta bescanonina ha agafat galons al Galatasaray, Nantes, Landes, Carolo, Sopron -va tenir una breu experiència a la WNBA amb les Minnesota Lynx quan tenia només 19 anys- i, sobretot, València, on es va convertir en la «més important de la història» amb quatre Lligues, dues Copes de la Reina, tres Supercopes d’Espanya, una Eurocopa i una Supercopa d’Europa.

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