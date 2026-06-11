Assegut a la taula de Messi i Cristiano
El llegendari porter mexicà, de 40 anys, disputarà la sisena Copa del Món, una fita que compartirà amb el millor jugador de tots els temps i el golejador portuguès.
MAX PÉREZ
Hi ha pocs jugadors que es puguin col·locar en una llista al costat de dues llegendes com Leo Messi i Cristiano Ronaldo, però Guillermo Ochoa n’és un. La convocatòria de la selecció mexicana està encapçalada pel ja icònic porter, que disputarà el seu sisè Mundial. Es tracta d’una fita sense precedents que el mexicà compartirà amb els dos millors jugadors d’aquest segle.
El Memo Ochoa, de 40 anys, juga a l’AEL Limassol FC, de la Primera Divisió de Xipre. Malgrat tractar-se d’una lliga menor i no firmar una gran temporada, l’experiència adquirida al llarg de la seva trajectòria li ha valgut al porter per entrar a la llista mundialista de Mèxic. Ochoa va ser convocat per primera vegada al Mundial d’Alemanya 2006, però no va disputar ni un minut; el porter titular d’aquella selecció era Oswaldo Sánchez. El mateix va passar a Sud-àfrica 2010, on el veterà Óscar Pérez va ocupar la porteria. Va ser finalment al Brasil 2014 quan Ochoa va poder debutar en una Copa del Món i ho va fer amb una victòria davant el Camerun. Després de firmar una notable fase de grups, la Tri va caure contra els Països Baixos a vuitens. El recorregut va ser similar a Rússia 2018, i a Qatar 2022, Mèxic va caure en fase de grups.
El pas per Espanya
Ochoa és un jugador molt recordat per les seves actuacions als Mundials, però la seva trajectòria en el futbol de clubs també és sorprenent. El seu debut professional va ser el 2004 amb el Club Amèrica, el club més premiat de Mèxic, amb el qual va obtenir tres títols abans de fer el salt a Europa. El 2011 va arribar a França de la mà de l’AC Ajaccio i es va consolidar com a porter titular. Després de passar tres anys a la Ligue 1, va aterrar a LaLiga per defensar els interessos del Màlaga. El conjunt andalús ja comptava amb un porter prestigiós com era Carlos Kameni, i Ochoa no va aconseguir arrabassar-li la titularitat. El mexicà va passar dues temporades amb poca activitat fins que va ser cedit al Granada el 2016, on va poder disfrutar d’una experiència real a la Primera Divisió espanyola.
Al finalitzar el seu contracte, Ochoa va passar per la lliga belga, per acabar tornant al seu Club Amèrica. La seva extensa trajectòria no va finalitzar a Mèxic. Va tornar a Europa, passant per la Serie A amb el Salernitana i la Primeira Liga de Portugal amb l’AVS Futebol. El 2025, va firmar per l’AEL Limassol de Xipre. Amb 40 anys, el porter mexicà continua donant guerra als camps de futbol i té l’oportunitat de disputar el seu sisè Mundial.
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