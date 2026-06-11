El Bàsquet Girona anuncia el primer fitxatge de la temporada 2026-27: l'eslovè Aljaz Kunc
L'ala pivot ha destacat aquesta temporada a la lliga polonesa amb el Twarde Pierniki Torun
El Bàsquet Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de la temporada 2026-27. Es tracta d'Aljaz Kunc (Ljubljana, 1999), un ala pivot, de 2,07 metres, molt versàtil, que ha destacat enguany a la lliga polonesa amb el Twarde Pierniki Torun i signa per un curs.
Diversos clubs de la lliga ACB li han seguit la pista al llarg d'aquest curs i, finalment, ha estat Fernando San Emeterio qui ha aconseguit convèncer-lo. "És un jugador en clara progressió. Aquest any considerem que ha fet una gran temporada a Polònia. Les seves xifres així ho demostren, però, més enllà dels números, seguint-lo es pot apreciar clarament la seva evolució. És un jugador amb gran capacitat per obrir el camp i representa una amenaça des del perímetre. Alhora, pot jugar a un ritme alt i acompanyar molt bé les transicions ofensives. Té la capacitat de posar la pilota a terra per atacar des de fora cap a dins. És intel·ligent en la lectura del joc i es mou molt bé sense pilota. També destaca per la seva intuïció tant en el rebot ofensiu com en el defensiu. En l'àmbit defensiu, és un jugador actiu i creiem que s'adapta molt bé a la defensa proactiva que volem dur a terme", ha explicat el director esportiu del Bàsquet Girona, qui considera que encaixarà a la perfecció a l'equip de Moncho Fernández.
Aquesta temporada, Kunc ha firmat una mitjana de 17,1 punts, 6,6 rebots i 1,1 assistències en els 28 partits que ha disputat amb el conjunt polonès. També ha acreditat un 35,7% d'encert en el llançament de triple i una valoració de 19,4 per encontre. A més a més, és internacional amb la selecció d'Eslovènia i ha participat en els partits de classificació per a l'Eurobasket 2025 i en la fase classificatòria per al Mundial 2027.
"Ha mostrat una predisposició excel·lent per incorporar-se a la lliga ACB. És un jugador amb un ampli marge de creixement i considerem que aquesta és una molt bona oportunitat per a totes dues parts: perquè el jugador faci el salt a l'ACB i perquè nosaltres incorporem un perfil amb potencial per rendir a un nivell molt alt des del primer moment", ha afegit San Emeterio.
Kunc va créixer com a jugador a Eslovènia entre els anys 2014 i 2017 abans de marxar, el 2018, als Estats Units per cursar l'últim any d'institut a l'Elevation Preparatory Academy de Sarasota (Florida). Va continuar desenvolupant la seva trajectòria en dues universitats americanes: primer va estar amb els Washington State Cougars entre les temporades 2018-19 i 2020-21 i després va jugar amb els Iowa State Cyclones entre les temporades 2021-22 i 2022-23. La seva carrera com a professional, però, no la va iniciar fins que es va incorporar al Twarde Pierniki Torun de la lliga polonesa, on ha causat un gran impacte.
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