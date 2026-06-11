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El Bisbal tanca el fitxatge de Jorge Lafuente (Toledo)

El conjunt baix-empordanès s’assegura qualitat i experiència amb l’arribada de l’aler pivot aragonès (34 anys i 1’96 m.)

Jorge Lafuente, nou jugador del Sol Gironès Bisbal

Jorge Lafuente, nou jugador del Sol Gironès Bisbal / Instagram

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Garantida l’estabilitat que suposa la continuïtat d’Èric Surís a la banqueta, el Sol Gironès Bisbal Bàsquet de mica en mica va perfilant la plantilla per al que serà el tercer curs a Segona FEB. D’entrada, ja s’ha assegurat les renovacions de Bernat Álvarez i d’Adrià Domínguez i fa dies que va anunciar la primera cara nova, Octavi Fuentes, procedent del Bàsquet Girona U22. La llista d’altes no s’acabarà aquí perquè el segon ja ha arribat. Es tracta de l’aler Jorge Lafuente, de trenta-quatre anys i 1’96 metres, que arriba procedent del Toledo, també de Segona FEB. Lafuente és un jugador versàtil que pot actuar també d’aler-pivot. L’aragonès aterra a la Bisbal amb l’aval d’una dilatada trajectòria entre Primera i Segona FEB, antigues LEB Or i LEB Plata, on ha jugat a l’Osca, Monzón, Alacant, Clavijo, Navarra, Fibwi Palma i Benicarló. Aquesta temporada amb el Toledo ha signat una mitjana de 7’1 punts i 8’2 rebots a més a més de 5’2 assistències a Primera FEB. La Bisbal guanya, doncs, un valor segur, per qualitat i experiència, per a la categoria.

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