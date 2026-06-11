La campanya surrealista
Sergi Mas
Que ningú ho dubti: som en la setmana periquita més tranquil·la de l’any. El mateix que passa o passava quan a l’escola havíem acabat totes les avaluacions, havíem aprovat el curs amb una nota correcta (un sis, tampoc ens animem gaire) i ens quedaven unes setmanetes per jugar a futbol al pati i omplir l’expedient. Estem precisament en aquesta escena.
Tan sols hem vist Monchi declarar en diferents mitjans de comunicació moltes coses i totes m’han agradat. Esperem molt de Ramón, i tant de bo verifiquem que, per primera vegada en els gairebé 126 anys d’història, aspirem a tenir un criteri esportiu coherent, amb una economia (la que sigui) que ens doni suport, sapiguem a què i com volem jugar des de la base fins al primer equip, i no canviem cada dos per tres d’entrenador, amb estils que s’assemblen igual que el d’un ou a una castanya. Es diu coherència.
I, en plena pre pre pre pretemporada, el club ens ha mostrat les noves tarifes de socis (a l’alça, sens dubte), i una curiosa campanya de marca anomenada Rebels d’arrel, que incorpora una nova i atractiva tipografia corporativa, i que al meu parer està impregnada de tòpics obsolets i de sinònims que no aporten ni condueixen absolutament a res.
Tòpics
"Futbol autèntic. Futbol real. L’emoció real amb la nostra gent, amb emoció, passió i veritat fins al final", és una de les frases de la campanya. Un tòpic que no té res de diferent de la resta de clubs i que, per tant, podrien encunyar el Reial Betis, l’Arenas de Getxo o el Polvoritense. Passats uns dies continuo sense entendre el veritable propòsit de la proposta. Deu ser per això que un dels meus millors amics, de professió publicista, i a més dels bons, em va enviar un whatsap el primer dia de la curiosa campanya amb un text que resava: "Sergi, ja fem campanyes basades en respostes que ens dona el ChatGPT, ha, ha, ha. Ai, com és el meu amic...
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