El campionat europeu de Moth manté el pols competitiu malgrat les condicions del vent
La quarta jornada del campionat s'ha vist condicionada per l'evolució del vent, clau per a la navegació en foiling en aquesta classe tècnica
El 2026 International Moth European Championship ha afrontat avui la quarta jornada de competició al Club Nàutic l’Escala, amb la voluntat de donar continuïtat al ritme esportiu assolit en la jornada anterior, en què es van poder completar quatre proves al Mar d’Empúries.
Després d’un inici de setmana marcat per condicions variables, la jornada d’avui ha estat novament condicionada per l’evolució del vent, un factor clau en una classe tan tècnica i exigent com el Moth.
Des de primera hora, el Comitè de Regates ha fet un seguiment constant de les condicions, amb un vent inicial d’uns 6 nusos i direcció variable (80º–120º), que generava incertesa per a la navegació en foiling. Amb el pas de les hores, la situació ha anat millorant fins a estabilitzar-se entre els 7 i 10 nusos, amb una direcció més definida entre 95º i 110º, fet que ha permès a l’organització preparar la flota i plantejar la sortida a l’aigua.
Una classe exigent condicionada pel vent
La classe Moth, una de les més tècniques i espectaculars de la vela actual, necessita unes condicions mínimes de vent per garantir la navegació en foiling. Això fa que l’evolució meteorològica sigui determinant i obligui a una gestió constant del programa esportiu, especialment en un escenari viu com el Mar d’Empúries.
Tot i la incertesa inicial, el campionat es desenvolupa amb l’expectativa de poder mantenir el ritme competitiu recuperat en la jornada anterior, en què es va demostrar el potencial del camp de regates de L’Escala per oferir condicions d’alt nivell.
El campionat manté el pols competitiu a la Costa Brava
Amb seu al Club Nàutic l’Escala, el campionat continua reforçant la projecció de L’Escala i la Costa Brava com a escenari de referència per a la vela internacional, en un entorn que combina exigència esportiva i atractiu natural.
El International Moth European Championship 2026, que se celebra del 7 al 13 de juny, reuneix 37 regatistes en una de les disciplines més innovadores de la vela, caracteritzada pels seus hidroales que permeten navegar “volant” sobre l’aigua.
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