Graham Hansen pot sortir del Barça aquest estiu
Malgrat que la renovació de la davantera noruega semblava més que encaminada a principis d’any, la seva continuïtat no està segellada.
Laia Bonals
Setmanes i dies clau per al projecte del Barça femení. Després de guanyar la quarta Champions, la sortida d’Alexia Putellas, Ona Batlle i Mapi León va deixar una sensació agredolça. Ara, amb el projecte de la temporada que ve ja en marxa, queden carpetes per tancar. Una és la de Caroline Graham Hansen. La noruega, malgrat que tot semblava apuntar que la renovació estava pràcticament tancada a principis d’aquest any, té sobre la taula la seva possible sortida, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO.
Tot semblava encaminat al gener quan les converses entre el club i la jugadora estaven arribant a bon port. La renovació estava gairebé tancada en espera d’uns serrells. No obstant, el club no ha anunciat la continuïtat de Graham. Els pròxims dies seran clau per saber si podrem veure en la campanya següent Caroline Graham Hansen vestint de blaugrana, ja que està sospesant una possible sortida.
Un altre dels noms importants que queda per saber si continuarà o no és el del tècnic Pere Romeu. Segons fonts coneixedores de l’operació, tot indica que la continuïtat de l’entrenador es durà a terme amb un nou contracte que podria ser per dues temporades. La major part de l’acord es va portar a terme abans de jugar-se la final de la Champions i es van deixar diversos elements, com la part econòmica, per negociar un cop finalitzada la temporada.
"El projecte", diuen des de la ciutat esportiva. I és que aquest és el gran punt que pega voltes al cap de més d’un a Can Barça. Sense noms que han liderat aquest projecte com Alexia Putellas o Mapi León i la sortida de jugadores top mundials com Ona Batlle, al vestidor demanen fitxatges que puguin suplir aquestes baixes i així mantenir el nivell competitiu del campió d’Europa. L’entrada de la nova directiva l’1 de juliol serà clau per a la presa de decisions.
Salma Paralluelo també té dubtes. La davantera, que va marcar dos gols en la final d’Oslo, encara no ha decidit el seu futur. Salma té sobre la taula, a més de l’oferta de renovació amb el Barça, propostes atractives tant de la lliga nord-americana com de l’anglesa, que s’està esforçant per incorporar talent provinent del Barça. No obstant, Salma s’ho pensarà bé abans de prendre la decisió.
Qui tampoc ha decidit el seu futur és Marta Torrejón. La gran capitana havia pres la decisió d’anar-se’n, però, després de les sortides de pesos pesants al vestidor, sembla que ha reconsiderat la seva decisió. En els pròxims dies veurem si acaba marxant o es queda com un dels pilars d’un vestidor que ha de gestionar molts canvis aquest estiu.
Tot això en un context en què l’última setmana es van anunciar dues sortides de jugadores del filial que estaven en dinàmica del primer equip. Martine Fenger, jugadora amb fitxa del Barça B, finalitza contracte amb el club i no renovarà. L’altra sortida confirmada és la de Txell Font. La portera finalitzarà el seu vincle amb el club el 30 de juny quan expiri el seu contracte.
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