L’Espanyol i l’Alabès tornaran a Navata aquest estiu
L’Espanyol també va fer una estada a Torremirona l’estiu passat.
Cinc equips professionals de futbol masculí i femení, un de rugbi i un de ciclisme s’allotjaran aquest estiu a les instal·lacions de l’Hotel TorreMirona Golf&Spa de Navata, consolidat com a seu de referència per a les pretemporades dels conjunts esportius de primer nivell internacional. Des d’aquesta setmana i fins a finals d’agost, hi faran estades l’equip de rugbi Stade Toulousin francès, l’equip ciclista Decathlon CMA CGM Team francès, el Blackpool anglès, l’Espanyol i l’Alabès de Primera divisió i els conjunts de futbol femení de l’Olympique de Marsella i l’Al-Ittihad de l’Aràbia Saudita. Tots ells treballaran cada dia al camp de futbol de l’hotel, que va renovar la gespa fa dos anys, i alguns aprofitaran per jugar-hi partits amistosos.
L’Stade Toulousin, equip que competeix a la Top 14, la màxima lliga del rugbi professional francès, s’està allotjant a l’hotel des de dilluns, 8 de juny, i fins avui, dijous 11. En aquest cas, l’equip no ha vingut a preparar la pretemporada sinó el final del curs 2025-2026. La Top 14 és una competició que s’organitza en format lliga i, posteriorment, té uns quarts de final, semifinals i final, entre els sis primers classificats, per decidir el guanyador. L’Stade Toulousin arriba a TorreMirona com a guanyador de la fase de lliga i prepara en terres gironines la fase eliminatòria. A més a més, l’equip tolosà és l’actual defensor del títol, ja que el va guanyar la temporada 2024-2025.
Dilluns també va arribar l’altre conjunt que no és un equip de futbol. Es tracta de l’equip de ciclisme francès Decathlon CMA CGM Team. S’entrenen als voltants del recinte de TorreMirona des de dilluns, i ho faran fins al diumenge 14. El Decathlon CMA CGM Team es tracta d’un equip UCI World Team, és a dir, un equip ciclista de la màxima categoria del ciclisme en ruta masculí mundial. En el seu cas, l’equip francès arriba a TorreMirona per preparar la gran cita anual del ciclisme per carretera, el Tour de França, que arranca a Barcelona el 4 de juliol.
Pel que fa als equips de futbol, el primer a allotjar-se a TorreMirona aquest estiu serà el Blackpool FC. L’equip que competeix a la English Football League One, la tercera divisió del futbol anglès, estarà instal·lat a Navata entre el 28 de juny i el 4 de juliol. Després serà el torn dels equips espanyols. El RCD Espanyol arribarà a TorreMirona el dimecres 15 de juliol i s’hi estarà allotjant fins al dimecres de la setmana següent, el dia 22. A l’Espanyol li agafarà el relleu un altre equip de Primera divisió, el Deportivo Alavés. L’equip basc s’allotjarà i entrenarà a les instal·lacions de TorreMirona entre els dies 22 de juliol i 1 d’agost.
Ja al mes d’agost serà el torn dels dos equips de futbol femení. El primer a arribar serà l’Olympique de Marseille, de la Première Ligue francesa, que s’allotjarà a TorreMirona entre el diumenge 2 i el diumenge 9 d’agost. Finalment, l’últim dels equips que farà estada a Navata aquest estiu serà l’Al-Ittihad FC Women. L’equip de la primera divisió de futbol femení de l’Aràbia Saudita repetirà l’experiència per tercer any consecutiu i farà parada a les instal·lacions entre el 13 i el 25 d’agost.
«L’especialització en el turisme esportiu, tant el rugbi, el ciclisme, el golf o el futbol, entre altres, ens permeten consolidar una demanda estable i sòlida durant gran part de l’any, especialment en els moments de temporada baixa. Per nosaltres, la formació i l’aprenentatge per satisfer les necessitats dels equips, que cada cop són més professionals és constant», comenta el gerent Yassine Bouallala.
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