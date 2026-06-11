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L’Olot reforça la col·laboració que té amb el Barça

Els dos clubs coincideixen amb els valors i la promoció del talent futbolístic des de la base

La foto institucional de l’acte d’avui a les oficines del Barça.

La foto institucional de l’acte d’avui a les oficines del Barça. / UE Olot

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Olot

Una comitiva de l’Olot encapçalada pel president Joan Agustí, el vicepresident esportiu Jordi Masó i el director esportiu Lluís Micaló ha assistit avui a les oficines del Barça per signar el nou conveni de col·laboració entre els dos clubs. L’acte també ha comptat amb la presència del president interí Rafa Yuste, el director de futbol base i de La Masia José Ramón Alesanco i el cap de gestió de futbol Josep Llorca per la part blaugrana.

L’acord els permetrà continuar estrenyent els vincles esportius i institucionals, especialment en l’àmbit del futbol formatiu, i contribuirà a la promoció i desenvolupament del talent jove. Tant l’Olot com el Barça destaquen per tenir una trajectòria arrelada al futbol català i amb una mirada compartida sobre la importància de la formació, el treball amb el futbol base i la transmissió de valors. En aquest sentit, els blaugranes treballaran colze a colze amb un Olot que juga «un paper fonamental en la detecció, l’acompanyament i la formació de futbolistes».

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«Per nosaltres és un honor i una il·lusió perquè els nostres orígens són barcelonistes. Esperem que aquest conveni serveixi per estrènyer lligams, per tirar endavant un futbol de promoció de jugadors locals i per reforçar el component identitari que té el ‘més que un club’ del Barça», ha dit Agustí. Yuste, d'altra banda, ha comentat que “aquest acord expressa la voluntat del Barça de continuar al costat d’aquells clubs que fan una tasca essencial en la formació de joves futbolistes i en la transmissió dels valors de l’esport. Els dos clubs tenim unes arrels històriques que ens uneixen des dels temps de Joan Gamper, fundador del Barça i un dels impulsors de l’Olot, i és important reforçar aquests vincles de col·laboració”.

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