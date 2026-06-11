L'Spar Girona s'acomiada de Marta Canella: "Gràcies per liderar l'equip"
La base gallega deixa el club gironí després de tres temporades
L'Spar Girona ha confirmat aquest matí que Marta Canella no continuarà a l'equip de Roberto Íñiguez el curs vinent. El club gironí s'ha acomiadat de la base gallega, de 31 anys, donant-li les "gràcies per liderar l'equip amb tant d'orgull, compromís i entrega en cada moment". "La teva aportació dins i fora de la pista ha estat un pilar fonamental!", s'afegia en la publicació a X assegurant que "Girona és i serà sempre casa teva".
Canella deixa l'Uni després de tres temporades, l'última de les quals ha estat marcada per una lesió. Arran d'una contusió al cap, la jugadora ha tingut molèsties persistents que van allargar el seu procés de recuperació i no va poder participar tant con voldria. En total, ha pogut disputar 20 partits de lliga regular amb una mitjana de 4,2 punts, 3,6 rebots, 3,5 assistències i 8,7 de valoració per encontre. Deixa el club gironí com a capitana i havent disputat 117 partits entre competicions FEB i FIBA (Eurolliga i Eurocup).
"Avui em toca fer un missatge de comiat. Vull agrair-vos el vostre afecte i suport durant aquests tres anys, totes les nits a Fontajau, han estat totalment meravelloses i màgiques, cada partit. Ha estat un autèntic privilegi jugar amb vosaltres i amb totes les increïbles companyes que he tingut. Vaig arribar aquí fa tres anys amb molta il·lusió i grans reptes. Em fa llàstima anar-me'n sense aconseguir algun títol, és un record una mica més material, però crec que el camí ha estat molt bo. Hem evolucionat junts en aquests tres anys i hem deixat el club al lloc que li pertoca. A partir d'ara us desitjo el millor i molta sort. Gràcies per tot", ha dit Canella en un vídeo on se li pot escoltar un perfecte català. Era una de les capitanes de l'Spar Girona.
Amb l'adeu de Canella, ja són sis les baixes que s'han fet oficials de cara a la temporada que ve. Tampoc continuaran Arica Carter, Klara Holm, Juste Jocyte, Lola Pendande i Laura Cornelius.
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