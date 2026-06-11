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Mèxic inaugura el Mundial volent reivindicar-se davant els EUA

Artistes com Alejandro Fernández, Bocelli, EJAE, Belinda, Danny Ocean, Lila Downs i Los Ángeles Azules actuaran en una festa prèvia al primer duel entre l’amfitrió i Sud-àfrica.

Entrenament de la selecció de Sud-àfrica, ahir a Pachuca. | DAVID MARTÍNEZ PELCASTRE / EFE

Entrenament de la selecció de Sud-àfrica, ahir a Pachuca. | DAVID MARTÍNEZ PELCASTRE / EFE

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Sergio R. Viñas

Madrid

L’Estadi Azteca ja no es diu Azteca perquè el futbol fa temps que menysprea la seva història en favor dels zeros bancaris. Ara s’anomena Estadi Banorte, nom d’un dels bancs més importants de Mèxic, però com que la FIFA no treu profit d’aquests patrocinis exigeix noms neutres i no comercials per als estadis durant les competicions que organitza. Així que durant aquestes setmanes de Mundial es dirà Estadi Ciutat de Mèxic, pel que sembla per no continuar alimentant el costum popular de continuar anomenant les coses pel seu nom.

L’Azteca, anomenem-lo així, és molt més que un gran estadi per al futbol. És la indiscutible i incomparable catedral dels Mundials. A les seves parets, el record de dues finals, les protagonitzades per Pelé el 1970 i per Maradona el 1986, dues de les més icòniques de tots els temps, i el batejat com a Partit del Segle, l’emblemàtica semifinal de 1970 en què Itàlia va eliminar Alemanya Occidental amb pròrroga de cinc gols (4-3).

El vintè duel mundialista de la història de l’estadi mexicà serà la inauguració d’aquesta edició, que avui enfrontarà Mèxic i Sud-àfrica (21.00 hores). Una concessió al país amb més tradició futbolística, de llarg, dels tres que organitzen aquest Mundial, que matisa així el greuge que només 13 dels 108 partits es disputin al seu sòl, l’últim a vuitens de final. En un esdeveniment per a més glòria de la interessada aliança entre Donald Trump i Gianni Infantino, Mèxic gaudeix de l’oportunitat de mostrar-se al món.

La identitat d’una nació

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A partir de les 19.30 hores peninsulars espanyoles (11.30 a Ciutat de Mèxic), la gespa de l’Azteca es transformarà en un gran festival matutí de música i espectacles. Se sap que Alejandro Fernández, un dels grans referents de la música mexicana, serà l’encarregat d’interpretar l’himne nacional del seu país. Abans de tot això, artistes internacionals i locals com Andrea Bocelli, EJAE, Belinda, Danny Ocean, J. Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná i Tyla participaran en una cerimònia que s’anuncia com una de les cites que "reunirà música, cultura i futbol d’una manera que reflecteix tant la identitat de cada nació com la unitat que defineix aquest torneig". Toronto agafarà el relleu demà, abans del Canadà-Bòsnia (21.00 hores) i quatre hores després ho farà Los Angeles, com a aperitiu dels EUA-Paraguai (3.00 hores de dissabte).

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