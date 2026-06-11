La pilota del Mundial rodarà per una catifa verda gironina
L’empresa garrotxina Royalverd és la responsable de la gespa de l’estadi Azteca, escenari del partit inaugural de la Copa del Món
La pilota del Mundial 2026 rodarà per una catifa verda gironina, tot i disputar-se a Canadà, Mèxic i Estats Units. L’empresa garrotxina Royalverd, especialitzada en la construcció, enginyeria i manteniment de superfícies esportives d’alt rendiment, ha estat la responsable de posar la nova gespa de l’estadi Banorte (Azteca) de Ciutat de Mèxic, que avui acollirà el partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica.
Construir i mantenir la gespa de l’escenari del primer partit de la Copa del Món representa una de les fites més rellevants en la trajectòria de la companyia gironina i confirma la seva consolidació com una de les referents internacionals del sector.
Fundada a Olot fa més de dues dècades, Royalverd ha evolucionat fins a convertir-se en una multinacional especialitzada amb presència pròpia a Espanya, Mèxic, Marroc, Perú, Panamà i Andorra, superant recentment els 52 milions d’euros de facturació global. Treballa amb prop del 40% dels clubs de LaLiga, entre els quals el Girona per la gespa de Montilivi i la Ciutat Esportiva, de Primera RFEF i l’Olot a Segona RFEF.
Una de les claus de l'expansió de Royalverd ha estat l'aposta constant per la innovació. La companyia disposa d'un centre propi d'R+D+i des d'on desenvolupa noves tecnologies aplicades a la construcció, producció i manteniment de superfícies esportives naturals i híbrides.
Els seus equips treballen en àmbits com la digitalització del manteniment i monitorització agronòmica incorporant IA, els sistemes avançats de drenatge, la sostenibilitat hídrica i el desenvolupament de noves solucions per a estadis d'alta exigència.
"Participar en el partit inaugural del Mundial 2026 és un orgull i també una gran responsabilitat. Aquest projecte és el resultat de molts anys d'experiència treballant als principals escenaris esportius internacionals i confirma la capacitat de Royalverd per afrontar amb garanties els reptes més exigents del sector", ha destacat Eduard Rovira, director general de Royalverd.
Inversió estratègica a Mèxic
La consolidació de Royalverd a Mèxic és el resultat de més de tres anys de treball i d'una aposta estratègica sostinguda en el temps.
Per afrontar els projectes vinculats al Mundial 2026, la companyia ha invertit més de 600.000 euros en maquinària especialitzada, tecnologia i estructura local. Actualment compta amb oficines pròpies, equips d'enginyeria, direcció tècnica permanent i personal especialitzat que participa en alguns dels projectes esportius més importants del país.
Entre aquests destaca l'Estadi Banorte (Azteca), però també la creació d'un viver propi de més de 20.000 metres quadrats destinat a la producció de gespa natural d'alt rendiment.
El projecte de l'Estadi Banorte incorpora algunes de les tecnologies més avançades disponibles actualment en el sector. La superfície s'ha construït sobre una mescla de sorres de sílice dissenyada específicament per a les característiques de l'estadi i les condicions climàtiques de Ciutat de Mèxic. El sistema es complementa amb un drenatge forçat d'alta capacitat i una tecnologia híbrida reforçada amb fibres de polietilè cosides a 18 centímetres de profunditat, una solució que incrementa significativament la resistència, estabilitat i durabilitat del terreny de joc davant les exigències d'una competició mundialista.
Experiència en grans esdeveniments
La participació en el Mundial 2026 se suma a altres projectes internacionals desenvolupats recentment per Royalverd. Durant els darrers mesos, la companyia ha treballat en la construcció i manteniment d'alguns dels principals estadis del Marroc, entre els quals destaquen el Grand Stade de Tanger i l'Estadi Mohammed V de Casablanca, en el marc dels preparatius de la Copa d'Àfrica i del Mundial 2030.
Mirant cap a l'Aràbia Saudita
L'expansió internacional de l'empresa garrotxina continua avançant amb la mirada posada en nous mercats estratègics. Actualment, Royalverd està analitzant diferents oportunitats d'implantació a l'Aràbia Saudita, un dels països que està liderant les inversions esportives a nivell mundial.
La construcció de nous estadis, ciutats esportives i grans infraestructures vinculades a competicions internacionals converteix aquest mercat en una oportunitat natural per a una empresa amb experiència en projectes d'alta exigència tècnica i esportiva.
L'objectiu és continuar exportant el coneixement, la tecnologia i els models de gestió desenvolupats des de la Garrotxa cap als principals mercats esportius del món.
De la Garrotxa al Mundial
Quan el Mundial 2026 aixequi el teló a l'Estadi Banorte de Ciutat de Mèxic, milions d'espectadors de tot el planeta seguiran un esdeveniment històric sobre una superfície construïda i mantinguda per una empresa nascuda a la Garrotxa.
Més enllà del valor simbòlic, aquesta presència representa el reconeixement internacional a una trajectòria basada en la innovació, la inversió tecnològica, el talent i la capacitat d'executar projectes de màxima exigència als principals escenaris esportius del món.
La participació en el Mundial 2026 confirma la consolidació internacional de Royalverd i reforça el posicionament d'una empresa que continua creixent des d'Olot per competir als mercats més exigents del planeta.
"Si avui Royalverd és present en un projecte com el de l'Estadi Banorte és gràcies als fonaments que va construir Eudald Morera. La seva visió i la seva manera d'entendre aquesta professió continuen formant part de l'ADN de la companyia i ens impulsen a continuar creixent", ha assegurat Rovira.
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