El Barça obre la botiga de Girona amb «il·lusió»
BLM, filial del club blaugrana que es dedica al negoci del retail, pretén que els culers gironins tinguin un lloc identitari amb la nova obertura
Han estat molt els curiosos que al llarg de la setmana s’han apropat a la Pujada del Pont de Pedra número 3, on hi ha situada la primera botiga del Barça a Girona, picant a la porta per preguntar si hi podien entrar. El club blaugrana ha estat treballant fins a altes hores de la nit aquests dies per tenir-ho tot enllestit de cara al cap de setmana i, finalment, aquesta tarda ha pogut obrir amb «il·lusió».
Barça Licensing & Merchandising (BLM), la filial del Barça que es dedica a l’explotació de les botigues oficials i a la venda de productes amb llicència, amb el garrotxí Ernest Alivés al capdavant, persegueix l’objectiu d’arribar als milions de culers que viuen lluny de Barcelona, centre neuràlgic del barcelonisme, i ha ideat a Girona una botiga amb un component de marca molt important que va més enllà del negoci del turisme com el que hi pot haver, per exemple, a les botigues oficials de Platja d’Aro i el centre comercial Gran Jonquera. La intenció d’aquesta nova obertura a la capital de les comarques gironines és que tots els culers gironins tinguin un lloc on viure el Barça i s’hi sentin reflectits amb trets característics de la ciutat i la província.
Dissenyar la botiga ha estat tot un repte. S’ha pensat fins al mínim detall per dotar-la d’identitat pròpia i que tingui un component de marca emocional. Les rajoles, per exemple, són hidràuliques i estan inspirades en el noucentisme, incorporant la pilota de l’escut del Barça. També hi ha parets fetes de ceràmica catalana amb motius blaugranes i la senyera, el sostre amb volta catalana o un mural pintat a mà per l’artista Irene Garzie, una peça molt particular que inclou elements característics de la ciutat de Girona i del Barça.
A més a més, el lloc és estratègic. BLM feia temps que buscava un local emblemàtic al centre de Girona i va trobar l’oportunitat quan la botiga de roba i complements Top Queens va abaixar la persiana permanentment. La nova botiga consta de dues plantes d’uns 100 m2 en total i es troba al costat del Pont de Pedra, a tocar de la botiga del Girona a la Rambla de la Llibertat -entre les dues botigues amb prou feines hi ha uns 50 metres-. S’hi poden trobar tot tipus de productes i col·leccions per a totes les edats, mentre que la inauguració oficial serà dijous de la setmana que ve a partir de les 18:00 hores.
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