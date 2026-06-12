Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
desaparegut RosesSagrada Famíliafuga Gironasubmarinista CadaquésMarta CanellaMundial Futbol
instagramlinkedin

BÀSQUET

El Barça vola a Tenerife amb el 2-0 i l’opció de culminar l’eliminatòria

Jan Vesely celebra una canasta en el primer partido de la semifinal entre el Barça y el Tenerife.

Jan Vesely celebra una canasta en el primer partido de la semifinal entre el Barça y el Tenerife. / Enric Fontcuberta / EFE

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Joan Domènech

Barcelona

Un tranquil·litzador 2-0 dona al Barça la possibilitat de sentenciar l’eliminatòria en els dos partits del play-off de la Lliga Endesa fixats a Tenerife. L’equip s’ha blindat al Palau i amb la segona victòria de la sèrie, més ajustada i patida (97-89), pot segellar la classificació aquest dissabte (20 h). O dilluns, si fos necessari.

Volarà a Tenerife sense pressió, però avisat. No serà una visita relaxada perquè el conjunt canari va ensenyar les seves virtuts. Mai va entregar el partit quan el duel va semblar aproximar-se a la pallissa del primer dia i, en canvi, va anar retallant punt a punt fins a disposar d’opcions que va desbaratar per si mateix quan va empatar a poc abans del final (73-73).

Mills avisa

L’avís el va donar Patty Mills, que va sumar 12 dels primers 19 punts del Tenerife i va acabar amb 36. Punter no va poder amb ell. Davant Brizuela i Cale desapareixia i amb Clyburn patia. Dos triples del blaugrana davant de l’australià van sentenciar el duel.

Una producció individual insuficient la de Mills davant un Barça amb un repertori més ampli de tiradors, cadascun disfrutant del seu moment: Laprovittola amb tres triples seguits, un Fall constant, l’aparició tardana de Punter i amb un Jan Vesely que desitja allargar el seu últim ball.

Una tècnica a Huertas i una desqualificant Vidorreta van convertir el 73-73 en un 84-75 que les últimes envestides de Mills no van poder corregir quan el Tenerife va apostar a jugar-se la vida des de la línia de triples.

FC Barcelona 97 - 89 Tenerife

BARCELONA: Marcos (-), Punter (15), Clyburn (14), Shengelia (9), Fall (16) –cinc inicial–; Brizuela (4), Vesely (19), Satoransky (0), Parra (3), Cale (4), Laprovittola (13) .

TENIRIFE: Huertas (14), Mills (36), Scrubb (12), Doornekamp (4), Guerra (10) –cinc inicial–; J. Fernández (6), Yebo (2), Abromaitis (5), Van Beck (0), Sastre (0).

Notícies relacionades

PARCIALS: 25-27, 23-11, 21-25, 28-26 .

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents