BÀSQUET
El Barça vola a Tenerife amb el 2-0 i l’opció de culminar l’eliminatòria
Joan Domènech
Un tranquil·litzador 2-0 dona al Barça la possibilitat de sentenciar l’eliminatòria en els dos partits del play-off de la Lliga Endesa fixats a Tenerife. L’equip s’ha blindat al Palau i amb la segona victòria de la sèrie, més ajustada i patida (97-89), pot segellar la classificació aquest dissabte (20 h). O dilluns, si fos necessari.
Volarà a Tenerife sense pressió, però avisat. No serà una visita relaxada perquè el conjunt canari va ensenyar les seves virtuts. Mai va entregar el partit quan el duel va semblar aproximar-se a la pallissa del primer dia i, en canvi, va anar retallant punt a punt fins a disposar d’opcions que va desbaratar per si mateix quan va empatar a poc abans del final (73-73).
Mills avisa
L’avís el va donar Patty Mills, que va sumar 12 dels primers 19 punts del Tenerife i va acabar amb 36. Punter no va poder amb ell. Davant Brizuela i Cale desapareixia i amb Clyburn patia. Dos triples del blaugrana davant de l’australià van sentenciar el duel.
Una producció individual insuficient la de Mills davant un Barça amb un repertori més ampli de tiradors, cadascun disfrutant del seu moment: Laprovittola amb tres triples seguits, un Fall constant, l’aparició tardana de Punter i amb un Jan Vesely que desitja allargar el seu últim ball.
Una tècnica a Huertas i una desqualificant Vidorreta van convertir el 73-73 en un 84-75 que les últimes envestides de Mills no van poder corregir quan el Tenerife va apostar a jugar-se la vida des de la línia de triples.
FC Barcelona 97 - 89 Tenerife
BARCELONA: Marcos (-), Punter (15), Clyburn (14), Shengelia (9), Fall (16) –cinc inicial–; Brizuela (4), Vesely (19), Satoransky (0), Parra (3), Cale (4), Laprovittola (13) .
TENIRIFE: Huertas (14), Mills (36), Scrubb (12), Doornekamp (4), Guerra (10) –cinc inicial–; J. Fernández (6), Yebo (2), Abromaitis (5), Van Beck (0), Sastre (0).
PARCIALS: 25-27, 23-11, 21-25, 28-26 .
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