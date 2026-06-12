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El Bàsquet Girona aspira a una wild card per jugar l’Eurocup

L’equip de Moncho opta a una plaça a la segona competició europea juntament amb el Burgos, Hamburg, Cibona i Legia

Pep Busquets en l'últim partit de lliga a Fontajau.

Pep Busquets en l'últim partit de lliga a Fontajau. / Aniol Resclosa

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Tatiana Pérez

Ramon Palomar

La Junta de propietaris de l’ECA ha confirmat avui que l’Eurocup modificarà el format i ampliarà el número de clubs participants, entre els quals ja hi ha confirmats el Manresa i el Tenerife de l’ACB. Encara opta una plaça a la competició organitzada per l’Eurolliga, la segona europea, el Bàsquet Girona, que aspira a una wild card que també poden aconseguir el Burgos, Hamburg, Cibona i Legia.

L’ampliació de l’Eurocup respon al gran interès mostrat pels clubs d’arreu d’Europa. Els 32 equips es dividiran en quatre grups de vuit, i 16 dels quals accediran a la fase final. Els play-off incouran vuitens de final, quarts de final, semifinals i final, tots disputats al millor de tres partits.

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La selecció d’equips s’ha basat en la classificació final de les respectives lligues nacionals, i 22 clubs van rebre llicències a llarg termini de cinc anys i invitacions especials. L’última invitació especial s’anunciarà pròximament i els gironins la poden rebre. En cas contrari, es disputarà la FIBA Europe Cup.

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