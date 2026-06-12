L’Olot suma gol amb el fitxatge de Walid Meddeb (Sant Andreu)
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L’Olot ha anunciat avui el fitxatge de Walid Meddeb, que s’ha convertit en la segona cara nova de l’equip de Roger Vidal per a la temporada vinent. El davanter barceloní d’origen tunisià, de 22 anys, arriba procedent del Sant Andreu, amb qui recentment ha pujat a Primera RFEF. També té passat al filial del Tenerife, Grama, Badalona i Cornellà.
«Puc aportar moltes coses, però sobretot treball i fam, vinc a donar-ho tot. Serà el segon any que jugo a Segona RFEF, en el primer he quedat campió», ha assegurat Meddeb en les primeres declaracions com a olotí.
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