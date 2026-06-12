la situació blaugrana
Laporta contracta un executiu del Banc Sabadell
Sergio Serrano, expert en fusions i reestructuracions i clau en la solució del desastre de la CAM, serà director financer del Barça.
Un dels seus reptes serà finançar els sobrecostos de 400 milions de la reforma de l’estadi
"Al Barça li feia falta un perfil així". És l’explicació que dona un portaveu del club al fitxatge de Sergio Serrano com a nou director financer, una contractació que va avançar ahir El Confidencial. "Arriba sense cap emergència financera però sí amb reptes", afegeixen des de l’entitat.
Serrano s’incorpora a un càrrec que actualment no existia al club blaugrana i estarà per sobre de Marcel Ramírez, que el 2024 va ocupar el càrrec del sortint Àngel Rocamora. El nou fitxatge reportarà, al seu torn, a Manel del Río, que és director general del club des del 2025. "Som una marca global, amb un funcionament més semblant a una empresa de l’Ibex 35 que als antics clubs de futbol", assenyalen des del Barça per explicar la contractació de l’executiu.
Entre els reptes de Serrano, procedent de l’àrea de banca d’inversió del Banc Sabadell, hi ha el de finançar els sobrecostos, d’uns 400 milions d’euros, necessaris per culminar la remodelació del Camp Nou. El club admet que aquest escenari d’encariment de l’obra és "possible".
S’ha de recordar que el deute total del Barça és de 2.500 milions d’euros, inclosos els 1.450 del Camp Nou, que en principi s’ha d’autofinançar amb els nous ingressos que generarà. Així doncs, Serrano tindrà el desafiament d’afrontar aquesta situació sense que el ràting del club es vegi perjudicat; el juny de l’any passat l’agència Morningstar DBRS va anunciar que el deute del Barça passava d’estar en "estable" a estar en "positiva". Fruit d’aquest canvi en la qualificació, el Barça va aconseguir refinançar a llarg termini fins a 424 milions d’euros del deute de l’Espai Barça en condicions millors de les quals existien fins ara i fins al 2050.
Serrano també haurà de confirmar el pagament pendent de 28 milions pels seients VIP del nou estadi, una cosa que al club es dona per fet que s’ingressarà abans del 30 de juny.
La trajectòria de Serrano ha estat molt vinculada al Banc Sabadell, on va participar en pràcticament totes les adquisicions d’altres entitats que va dur a terme el banc. "És molt capaç, tècnicament molt complet i la seva especialitat és M&A [fusions i adquisicions]", diu un veterà del sector. "I a la CAM va ser determinant", afegeix.
La CAM, l’antiga Caixa d’Estalvis del Mediterrani, és una entitat que té el seu propi capítol al llibre negre dels desastres financers de la història d’Espanya; va ser qualificada com "el pitjor" pel llavors governador del Banc d’Espanya, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Després d’una mala gestió que va arribar als tribunals per diversos escàndols, va necessitar un rescat de més de 5.000 milions d’euros públics per evitar la fallida.
El 2012, el Sabadell es va fer càrrec de l’entitat i va haver d’afrontar una complexa reestructuració. Serrano se’n va encarregar, incloent la gestió de préstecs impagats de projectes faraònics com Marina d’Or, Terra Mítica o Ribera Salut. També és reconegut per la gestió de la cartera immobiliària que va heretar el Sabadell. "Era l’home dels marrons", diu una altra font.
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