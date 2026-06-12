El món (Mundial) real
Carme Barceló
El Memo Ochoa viurà, als seus 40 anys, el seu sisè Mundial. I s’asseurà, ni que sigui per edatisme, a la mateixa taula que Messi i Cristiano Ronaldo. Per a tots tres és tan segur que aquesta serà la seva última experiència universal com que per Lamine Yamal sigui la primera de moltes, d’acord amb el que ens mostra al terreny de joc. Llegiran vostès aquest article quan Shakira ja hagi inaugurat la part més lúdica de la cita mundialista i la climatologia n’hagi marcat l’esdevenir. Llamps, trons, xafogors, tempestes i termòmetres posaran els meteoròlegs en la primera línia de consultes, i jubilaran el pop Paul i els vidents de capçalera.
Els canvis els veurem al cel i a la terra més enllà del rodar de la pilota. El VAR amplia les seves funcions i segons com funcioni en aquest Mundial, s’aplicaran les novetats impulsades o no. El veurem actuar per jutjar una segona targeta groga que derivi en expulsió, per reduir les pèrdues de temps, les boques tapades i els temps morts. Una revolució legal que descol·locarà el respectable més d’un dia i de dos. Un públic tan milionari com el que costa una entrada. Benvinguts al món (Mundial) real en què el futbol s’allunya de la seva gent per donar cabuda a qui es pot permetre un dispendi com aquest per viure de prop els partits de la seva selecció.
Ochoa, Messi i Cristiano demostraran fins a quin moment vital pot un futbolista d’elit arribar al nivell màxim de competició. També assistirem a fenòmens amb la majoria d’edat pràcticament acabada d’estrenar que, sent menors, s’han llançat els seus clubs a l’esquena. Diguin-se Lamine Yamal o Pau Cubarsí. El primer, una estrella amb majúscules, representarà, a més, un rara avis nacional: és català, culer i musulmà. Benvinguts, de nou, a un món real en el qual conviuen futbolistes com ell i presidents com Trump que exigeixen i exhibeixen controls migratoris, que provoquen tensions geopolítiques i que presumeixen de premis de la pau fets a mida pel president de la FIFA.
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