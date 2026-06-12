La pivot turca Tilbe Senyürek, que ve de regnar a Europa amb el Fenerbahçe, és la tercera cara nova de l'Spar Girona
La internacional arriba procedent del Fenerbahçe i ha guanyat dues Eurolligues amb el conjunt turc
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L'Spar Girona ha anunciat aquest matí el fitxatge de Tilbe Senyürek, que es converteix en la tercera cara nova de l'equip de Roberto Íñiguez després de les incorporacions d'Iyana Martín i Juana Camilión. La pivot turca, de 31 anys i 1,92 metres, arriba procedent del Fenerbahçe, on ha disputat els tres últims cursos i ha guanyat dues Eurolligues (2024 i 2026), i firma fins a final de temporada.
Segons el comunicat del club gironí, Senyürek és una jugadora que aportarà una àmplia experiència al joc interior de l'equip. A part de la trajectòria al conjunt turc, compta amb un llarg bagatge a la lliga del seu país i a Europa, on també ha defensat les samarretes del Galatasaray, el Botas SK i l'AZS AJP Gorzow polonès.
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