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La pivot turca Tilbe Senyürek, que ve de regnar a Europa amb el Fenerbahçe, és la tercera cara nova de l'Spar Girona

La internacional arriba procedent del Fenerbahçe i ha guanyat dues Eurolligues amb el conjunt turc

Tilbe fa un petó al trofeu de l'Eurolliga.

Tilbe fa un petó al trofeu de l'Eurolliga. / EuroLeague Women

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Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

L'Spar Girona ha anunciat aquest matí el fitxatge de Tilbe Senyürek, que es converteix en la tercera cara nova de l'equip de Roberto Íñiguez després de les incorporacions d'Iyana Martín i Juana Camilión. La pivot turca, de 31 anys i 1,92 metres, arriba procedent del Fenerbahçe, on ha disputat els tres últims cursos i ha guanyat dues Eurolligues (2024 i 2026), i firma fins a final de temporada.

Segons el comunicat del club gironí, Senyürek és una jugadora que aportarà una àmplia experiència al joc interior de l'equip. A part de la trajectòria al conjunt turc, compta amb un llarg bagatge a la lliga del seu país i a Europa, on també ha defensat les samarretes del Galatasaray, el Botas SK i l'AZS AJP Gorzow polonès.

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