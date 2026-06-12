El Sils lamenta haver de jugar sense públic la tornada contra l'Olímpic
Els incidents al partit d’anada a la Garriga ha acabat amb la Federació sancionant els dos clubs amb un matx a porta tancada
Dissabte a 2/4 de 7, el Municipal de les Mallorquines viurà el que hauria d’haver estat una festa del futbol com la tornada de la final d’ascens a Segona Catalana entre el Sils i l’Olímpic la Garriga i la cloenda de la temporada del futbol base sense públic i en silenci. El motiu? Els incidents que hi va haver en el partit d’anada a la Garriga després de l’empat local 1-1. Arran del gol, va desencadenar-se una discussió i una baralla en la qual van volar cadires, taules i tanques. Tot plegat ha fet que la Federació Catalana de Futbol ha decidit sancionar tant el club selvatà com el vallesà amb un partit a porta tancada. El de l’Olímpic serà el primer de la temporada que ve, però el del Sils serà dissabte i ha generat malestar i indignació a l’entitat. A banda de demanar la cautelar al Comitè d’Apel·lació, el conjunt gironí ha mostrat la indignació en un comunicat.
«El Sils ha col·laborat en tot moment amb les institucions i els cossos de seguretat i ha fet tot el possible per garantir que el partit es pogués disputar amb normalitat i amb totes les garanties. Malgrat això, la sanció acaba perjudicant principalment els nostres jugadors, aficionats, famílies i tota la gent que ha acompanyat l’equip durant tota la temporada». El club afegeix que «condemna de manera rotunda qualsevol acte de violència o comportament incívic produït abans, durant o després d’un partit» i que treballa «activament per identificar les persones implicades i aplicar les mesures disciplinàries que corresponguin». En aquest sentit, consideren que les mesures de seguretat presents al camp van resultar «clarament insuficients» i que «molts dels aficionats desplaçats van sentir-se intimidats i desprotegits durant els incidents». El Sils subratlla també que l’Olímpic defensa davant la Federació que el partit es disputi a porta tancada.
Curiosament, els dos equips compten amb vells coneguts del futbol gironí. Al Sils hi juga Albert Dalmau, ex del Barça B, Lugo o Còrdova, entre altres, i està dirigit per Tito Ortiz, antic jugador del Llagostera i Reus. L’entrenador de l’Olímpic, és Migue González, històric exjugador del Girona.
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