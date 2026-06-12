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La UEFA designa l’àrbitre somali vetat per Trump per a la Supercopa d’Europa

Omar Aran rep la gratificació europea d’obrir la temporada oficial dirigint la final entre el París SG

i l’Aston Villa el 12 d’agost a Salzburg.

Omar Abdulkadir Artan, durant un partit de la Copa de l’Àfrica 2024. | KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Omar Abdulkadir Artan, durant un partit de la Copa de l’Àfrica 2024. | KENZO TRIBOUILLARD / AFP

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Joan Domènech

Barcelona

Potser no és prou inofensiu per entrar als Estats Units amb tots els papers en regla, però sí que ha de ser prou bon àrbitre com per xiular la Supercopa d’Europa. La UEFA ha deixat en evidència amb un gest simbòlic la duríssima política migratòria de Donald Trump, que ha sigut capaç d’impedir l’entrada al país a un àrbitre elegit per la FIFA per xiular el Mundial, oferint-li la final del torneig que obre la temporada europea.

El somali Omar Abdulkadir Artan s’ha convertit tristament en famós per ser el col·legiat al qual els EUA han impedit l’entrada al seu territori. Simplement per la seva nacionalitat. Somàlia és un dels països els ciutadans dels quals tenen prohibit viatjar als Estats Units i amb el col·legiat no s’ha fet una excepció. Malgrat l’aval de la FIFA. Malgrat haver sigut elegit el millor àrbitre de la confederació africana el 2025.

Artan va ser declarat "inadmissible" pel Servei de Duanes i Protecció Fronterera per "problemes en el procés de verificació d’antecedents" i no se li va permetre l’entrada quan va aterrar el 6 de juny a Miami en un vol procedent d’Istanbul. El Govern de Somàlia va exigir una explicació a Washington i a la FIFA. El Ministeri de Joventut i Esports somali va catalogar de "lamentable" el tracte a Artan, que seria el primer representant del país a participar en un esdeveniment d’aquesta magnitud internacional.

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L’àrbitre, de 34 anys, va emetre un comunicat per agrair les mostres de recolzament que va rebre i va assegurar que mantenia "una actitud positiva" malgrat la discriminació que havia patit pels EUA. "Estic centrat en els pròxims reptes de la meva carrera i em comprometo a mantenir el meu nivell arbitral mentre em concentro en el futur".

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