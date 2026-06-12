ACTUALITAT BLAUGRANA
Xavi acusa el Barça de tancar-li la porta dels Legends
L’exentrenador considera que Alejandro Echevarría li impedeix jugar en els partits de veterans, però el club nega qualsevol consigna en contra seu.
Albert Guasch
El FC Barcelona ha posat la creu a Xavi Hernández, un dels mites vivents del club. És la conclusió del mateix exentrenador. Acusa en concret Alejandro Echevarría, el dirigent sense càrrec en què més es recolza Joan Laporta, de tancar-li la porta per jugar amb els Legends. La guerra entre tots dos ve del seu acomiadament de la banqueta del Barça, el 2024.
Segons el seu relat, estava citat per a l’últim partit de la temporada de l’equip integrat per exjugadors blaugrana a Seül, el cap de setmana passat, i amb tot ja acordat se’l va acabar desconvocant. Ja va passar el mateix en una altra cita anterior a Miami. El promotor del partit va comunicar a qui negocia els assumptes en nom de Xavi que saltava per ordre d’Echevarría. Des de les oficines barcelonistes es nega el seu veto de manera rotunda.
Explica l’entorn de Xavi que la trucada en qüestió la va fer Luis Sá, promotor d’alguns partits dels Legends i excol·laborador de Deco en la seva etapa de representant de futbolistes. Es va produir fa més d’un mes, quan el Barça de Hansi Flick estava a punt de guanyar la Lliga. No va voler l’exentrenador fer soroll, explicar res, per evitar embolics, explica. Però va quedar dolgut.
Abans del partit de Corea del Sud es va començar a generar un brunzit amb el tema. Fins que aquesta setmana va ser divulgat per Catalunya Ràdio. A Seül, on els veterans del Barça es van enfrontar al Liverpool, el promotor, segons la versió de l’exjugador, volia ajuntar per primera vegada la mítica medul·lar de Busquets, Iniesta i Xavi. A aquest li feia il·lusió, en particular per la relació especial que manté amb Busi, que va debutar amb els Legends, com Jordi Alba i Javier Mascherano.
A les oficines de l’entitat barcelonista es nega cap prohibició i es ressalta que Xavi continua formant part del col·lectiu d’exjugadors, tal com reflecteix la web oficial del club. Xavi, de fet, ha participat en tres amistosos dels Legends, l’últim el 3 de març a Guadalajara (Mèxic) davant les llegendes del Reial Madrid.
Posteriorment a la cita de Mèxic, el de Terrassa va donar una entrevista a La Vanguardia en ple fragor electoral en què va carregar amb duresa contra Echevarría i els seus poders al club. I no ha tornat a jugar. Però s’insisteix a l’entitat que no hi ha hagut consigna de veto en contra seu. Es recorda, per exemple, que Iniesta ha jugat només tres partits i que a Miami el promotor només va voler gastar-se els diners en Ronaldinho.
Caixet singular
Els exjugadors de destacat relleu negocien directament amb el promotor un caixet per participar en els partits d’exhibició. És el cas de Ronaldinho, Iniesta, Puyol, Rivaldo i alguns més. Xavi n’és un. La resta dels integrants de l’equip que dirigeix Chapi Ferrer els aporta el club de la borsa dels més de 40 exfutbolistes disponibles per als Legends. En general, no hi sol haver més de dos o tres futbolistes especials, tot i que a Seül n’hi van anar 10.
Al club lamenten la polèmica. Recorden la bona actitud de Xavi sempre que ha jugat amb els Legends, predisposat a participar en els compromisos d’aquestes cites, però s’insisteix que no hi caben sempre tots. De rerefons es manté una conflicte no apagat de Xavi amb Echevarría.
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