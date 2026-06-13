Julen Lopetegui, a la fi mundialista... amb Qatar
El tècnic espanyol té l’oportunitat de rescabalar-se amb la selecció qatariana del sonat acomiadament amb Espanya dos dies abans del debut de la ‘Roja’ en el Mundial de Rússia 2018. Avui debuta contra Suïssa (21.00 hores).
Albert Guasch
Un 13 de juny de fa vuit anys Julen Lopetegui va ser destituït com a seleccionador d’Espanya. Faltaven dos dies per al debut en el Mundial de Rússia 2018 davant Portugal. Les vibracions al voltant de l’equip eren molt bones després d’una fase de classificació resolta de manera autoritària. No obstant, Luis Rubiales, llavors president de la RFEF, va considerar inadmissible que Lopetegui hagués negociat a la seva esquena el seu fitxatge pel Reial Madrid i el va treure del lloc a Krasnodar, en plena concentració. El que es diu una bomba esportiva. Va posar al seu lloc Fernando Hierro, però del sotrac la selecció no es va recuperar i va caure massa aviat.
Lopetegui, després d’una fugaç estada sota les vel·leïtats de Florentino Pérez, i periples al Sevilla, el Wolverhampton i el West Ham, es va vestir el 2025 de nou de seleccionador, a Qatar, que no té precisament la mateixa arribada que la roja. I aconseguirà ser finalment mundialista, perquè l’emirat es va guanyar una plaça per a l’ampliat torneig de la FIFA al terreny de joc. Serà el segon Mundial en la història del petit país: l’anterior el va disputar per la seva condició d’amfitrió.
"Sembla que la vida em devia un Mundial i ho he aconseguit", va declarar Lopetegui a Onda Cero. Tècnicament no és la seva primera Copa del Món, perquè ja va participar com a jugador, com a suplent d’Andoni Zubizarreta el 1994, també als EUA. No va jugar ni un minut. El debut de Qatar es produirà avui mateix davant Suïssa (21.00 hores) a San Francisco, curiosament un 13 de juny, el mateix dia en què fa vuit anys van succeir "coses molt lletges", segons el seu record.
Allargar el somni
L’exporter del Barça –va passar pel club blaugrana de puntetes entre 1994 i 1997– s’ha encarregat de remarcar el mèrit de colar-se en la cita mundialista. "Classificar-se sempre és complicat, preguntin-ho a Itàlia, i per a Qatar encara més", va afirmar al diari As. En principi es diria que a molt més no pot aspirar amb aquesta selecció, però el futbol és futbol. "Estic molt il·lusionat i amb moltes ganes de disfrutar el meu primer Mundial com a entrenador, amb un missatge als jugadors que faig meu: ja hem aconseguit una cosa històrica, però volem allargar aquest somni", va desitjar el tècnic.
Lopetegui, nascut a Asteasu (Guipúscoa) fa 59 anys, no pot pretendre res més que mostrar un rendiment competitiu, plantar cara el màxim possible i créixer com a col·lectiu i com a país. La preparació en les últimes setmanes ha sigut complicada per la situació bèl·lica a l’estret d’Ormuz. En el Mundial, Qatar està enquadrat en el grup B, al costat de Bòsnia i Hercegovina i el Canadà, i Suïssa, la favorita del grup.
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