Selecció
Lamine, Nico i Víctor entrenen en una Espanyaal complet
Jordi Gil
Bones notícies per a Luis de la Fuente quan només falten tres dies per a l’estrena mundialista. Víctor Muñoz es va reincorporar ahir als entrenaments de la selecció espanyola, l’endemà que també ho fessin Lamine Yamal i Nico Williams, de manera que el seleccionador ja disposa dels 26 convocats per preparar el debut contra Cap Verd. Espanya jugarà aquest primer partit del Mundial dilluns a les sis de la tarda hora catalana.
La principal lectura en clau de vestidor és clara: no hi ha baixes i tots els internacionals ja treballen amb normalitat, de manera que la Roja arriba a l’estrena amb tota la plantilla en condicions de participar. Fins ara Lamine Yamal, Nico i el mateix Víctor havien seguit un pla específic de recuperació a Chattanooga i, per aquest motiu, no van anar a Puebla per a l’amistós de preparació contra el Perú.
La tornada més esperada era la de Lamine. L’extrem blaugrana va tornar al grup dijous juntament amb Nico Williams després de diversos dies de feina al marge i de sessions específiques. En el cas de Lamine, Espanya ha anat gestionant amb prudència la recuperació des de la lesió patida el 22 d’abril contra el Celta, mentre que Nico arrossegava una malaltia muscular del maig.
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