handbol
Nielsen vol tancar la seva etapa al Barça amb una altra Champions
El porter danès jugarà al Veszprém la temporada vinent. L’equip d’Ortega s’enfronta avui a l’Aalborg en la semifinal europea a Colònia.
Max pérez
Emil Nielsen (Aarhus, 1997) disputarà avui i demà la seva última Final Four amb el Barça abans de marxar a Hongria per defensar la porteria del Veszprém. El porter danès ja s’ha acomiadat del Palau i ara vol tancar la seva etapa al club de manera brillant: la seva segona Champions. Emil pronostica una semifinal molt disputada davant l’Aalborg que ningú s’hauria de perdre (avui, 18.00 h, Esport3). El conjunt danès només ha perdut un partit en tota la temporada regular de la seva lliga i destaca per ser un equip ràpid i ofensiu.
Són dies de comiats, de recordar i de fer balanç. "Aquests quatre anys han sigut increïbles i n’estic molt content, han sigut el punt àlgid de la meva carrera", explica el danès, que s’ha convertit en el millor porter del planeta. Ell no dubta a escollir el seu millor moment amb la samarreta blaugrana: "La final de la Lliga de Campions del 2024, anàvem guanyant per un gol, fallen un tir en l’últim moment... Va ser un alleujament enorme guanyar aquest partit". Tot i que no tot gira entorn de l’esport. De fet, l’eix central d’Emil a Barcelona ha sigut un altre molt més singular. "En realitat, he tingut un balcó amb unes vistes formidables, on he viscut moments genials amb la meva família i amics de Dinamarca. Ha sigut un refugi per a nosaltres", explica el porter amb un posat tranquil.
Nielsen també té paraules boniques per a la ciutat catalana: "Òbviament, també hi ha carrers i zones de Barcelona que han significat molt per a mi, és una de les meves ciutats preferides d’Europa". Tornant a l’handbol, segons ell, "el Barça és el millor equip del món", així que no s’explica la seva sortida del club si no se’n detallen els motius. Ha guanyat tots els títols possibles, tant en l’àmbit de clubs com de seleccions. Entre el seu palmarès hi ha dos Mundials, uns Jocs Olímpics, un Europeu, una Champions i una llarga llista de títols domèstics a Dinamarca, França i Espanya. "Per a qualsevol esportista és molt important mantenir-se motivat i anar a un equip que encara no ha guanyat una Lliga de Campions, és una cosa que realment m’encantaria aconseguir", confessa el futur jugador del Veszprém.
La motivació
A l’Emil, de 29 anys, encara li queda molt per oferir: "Se sol dir que els porters envelleixen com el bon vi, i jo vull continuar jugant entre 10 i 15 anys més, però he d’estar motivat". A tot això s’hi suma que el tècnic del conjunt hongarès no és cap altre que Xavi Pascual, l’home que el va fitxar per al Barcelona abans d’anar-se’n. "Els companys me’n parlen molt bé, estic molt emocionat de tenir el Pasqui", explica Nielsen, sense oblidar-se del seu entrenador actual: "Ho estem fent de meravella amb Carlos Ortega. He disfrutat de cada moment i soc molt feliç d’haver sigut a Barcelona", conclou.
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