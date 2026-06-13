El Santjoanenc fa història amb l’ascens a Segona Catalana
Bellcaire, Sils i Santjoanenc perden els seus respectius partits de la gran final del play-off d’ascens, però els garrotxins fan bona l’anada
Avui ha estat una jornada amb emocions oposades per als equips de Tercera Catalana implicats en la lluita per l’ascens. Tot i que els tres gironins que disputaven la final del play-off han perdut la tornada, el Santjoanenc ha pujat fent bo el resultat de l’anada; mentre que el Bellcaire i el Sils ho hauran de tornar a intentar el curs vinent. Els garrotxins han fet història sent nou conjunt de Segona Catalana.
El Santjoanenc s'ha presentat a la gran final a Tiana amb un 2-0 a favor i el suport dels aficionats desplaçats. El club garrotxí ha organitzat un bus per portar l’equip fins a l’ascens i l'ha aconseguit. S'ha sabut resistir i tot i que els barcelonins han retallat distàncies a l’eliminatòria amb un gol a l’últim minut, no han tingut temps per més.
D’altra banda, el Bellcaire ho ha tingut molt complicat per intentar aixecar l’1-2 en contra de l’anada a casa i ha acabat golejat per l’Unificación Santa Perpètua (3-0) sense opcions.
L’únic conjunt que decidia l’eliminatòria a casa era el Sils, però el partit ha estat condicionat molt abans de començar per la polèmica decisió de la Federació catalana de disputar-lo a porta tancada. Una discussió i una baralla en la qual van volar cadires, taules i tanques en l’anada a la Garriga (1-1) ha provocat el tancament del Municipal de les Mallorquines en la tornada per la sanció imposada als dos equips -l’Olímpic la complirà el primer partit de la temporada que ve-. Malgrat les queixes dels silencs, la final s'ha jugat sense públic a les grades i després d’imposar-se per 2-0 a la primera part han patit com el conjunt dirigit per l’ex Girona Migue els remuntava amb tres gols.
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