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FÓRMULA 1

Alonso sortirà últim en el seu possible adeu a Montmeló

Russell obrirà la graella en el GP català per davant de Hamilton i del líder Antonelli.

Fernando Alonso, ahir. | XAVIER BONILLA / AFP7

Fernando Alonso, ahir. | XAVIER BONILLA / AFP7 / JML

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Laura López Albiac

Montmeló

George Russell es va reivindicar ahir amb una pole incontestable a Barcelona. El pilot britànic encara no ha dit la seva última paraula en aquest Mundial i avui (15.00 hores) tindrà una oportunitat d’or per retallar diferències amb el seu company Kimi Antonelli, líder del campionat per 68 respecte al britànic. Russell, que aquest cap de setmana està exhibint una gran forma, va batre Lewis Hamilton per només 64 mil·lèsimes i es va emportar la seva tercera pole del curs, amb un temps de 1.14.679. Antonelli només va poder ser tercer i Charles Leclerc es va autodescartar de la lluita després de tenir un accident a Q3.

En una classificació disputada en condicions extremes, amb 50 graus de temperatura a l’asfalt, Carlos Sainz va aconseguir passar a Q2 i partirà setzè, mentre Fernando Alonso, després de 42 classificacions consecutives per davant de Lance Stroll, va perdre la ratxa i sortirà últim. Semblava clar que els dos Aston Martin serien els pitjors cotxes en pista, però el drama va ser encara pitjor de l’esperat pels soferts fans de l’asturià que van presenciar la jornada en un Circuit a vessar d’espectadors.

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El bicampió, que dijous va advertir que probablement estigui davant el seu últim gran premi d’F1 a Barcelona, arrencarà últim perquè, per primera vegada en 42 ocasions, el seu company Stroll el va superar en la quali, per una dècima, relegant Fernando a la cua de la graella. Les corbes ràpides del Circuit van revelar amb màxima cruesa les carències de l’AMR26 i els dos cotxes de Silverstone van caure eliminats a Q1, cedint un segon amb Cadillac, nouvingut al Mundial.

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