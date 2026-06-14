HANDBOL
El Barça guanya en pròrroga i es jugarà el ceptre europeu contra el Füchse
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
David Rubio
Colònia
El Barça va patir per segellar el pas a la final de la Champions (18.00 hores, Esport3) amb una victòria per 32-37 en la pròrroga contra l’Aalborg en una semifinal que es va decidir en els 10 minuts suplementaris i que l’equip danès va estar a punt de guanyar en l’última possessió abans de la pròrroga. Els blaugrana busquen la seva 13a Copa d’Europa.
L’altre finalista és el Füchse Berlín d’Ariño, que va derrotar el vigent campió, el Magdeburg, per 35-40 en un partidàs que va tornar a consagrar el danès Mathias Gidsel com a millor jugador del món, amb la col·laboració del porter serbi Dejan Milosavljev en la recta final.
- Els Bombers treballen amb la hipòtesi que el menor desaparegut a Roses és a l’aigua, «enfonsat o flotant»
- Aquest és el nou anunci d'Estrella Damm amb presència de diversos espais de la Costa Brava
- La recerca del menor desaparegut a Roses es concentra entre l'Escala i l'Estartit després de trobar la moto d'aigua a Pals
- Una estudiant de Girona perd una beca internacional per una malaltia crònica estabilitzada
- Amunt i avall pel carrer i topant amb cotxes aparcats: denunciat un conductor molt begut a Girona
- Programació de la Festa Major de Palamós 2026
- Cervesa artesana, fira de la Gamba i cinema independent: Els millors plans pel cap de setmana
- Un regidor de Junts a Salt assisteix a la inauguració de la seu d'Aliança Catalana de Girona