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HANDBOL

El Barça guanya en pròrroga i es jugarà el ceptre europeu contra el Füchse

Dika Mem, jugador del Barça, cerca el llançament en el seu partit davant el Aalborg.

Dika Mem, jugador del Barça, cerca el llançament en el seu partit davant el Aalborg. / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

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David Rubio

Colònia

El Barça va patir per segellar el pas a la final de la Champions (18.00 hores, Esport3) amb una victòria per 32-37 en la pròrroga contra l’Aalborg en una semifinal que es va decidir en els 10 minuts suplementaris i que l’equip danès va estar a punt de guanyar en l’última possessió abans de la pròrroga. Els blaugrana busquen la seva 13a Copa d’Europa.

L’altre finalista és el Füchse Berlín d’Ariño, que va derrotar el vigent campió, el Magdeburg, per 35-40 en un partidàs que va tornar a consagrar el danès Mathias Gidsel com a millor jugador del món, amb la col·laboració del porter serbi Dejan Milosavljev en la recta final.

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