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Otis Livingston marxa del Bàsquet Girona

El base nord-americà ha anunciat per Instagram que no continuarà a Fontajau

Ottis Livingston en un partit a Fontajau

Ottis Livingston en un partit a Fontajau / ACB

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Gerard Ullastre

Otis Livingston acaba d’anunciar a Instagram que la temporada que ve no jugarà al Bàsquet Girona. El base nord-americà ha estat el jugador més utilitzat per Moncho Fernández i ha fet una mitjana de 13 punts, 5,1 assistències i 2,4 rebots en el seu únic curs a Fontajau. 

Livingston ha volgut manifestar el seu agraïment als treballadors club, a la ciutat i als companys amb un missatge emotiu en el qual hi ha hagut una especial menció per Sergi Martínez. El club anunciarà oficialment la desvinculació en les pròximes hores.

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