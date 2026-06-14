Otis Livingston marxa del Bàsquet Girona
El base nord-americà ha anunciat per Instagram que no continuarà a Fontajau
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Gerard Ullastre
Otis Livingston acaba d’anunciar a Instagram que la temporada que ve no jugarà al Bàsquet Girona. El base nord-americà ha estat el jugador més utilitzat per Moncho Fernández i ha fet una mitjana de 13 punts, 5,1 assistències i 2,4 rebots en el seu únic curs a Fontajau.
Livingston ha volgut manifestar el seu agraïment als treballadors club, a la ciutat i als companys amb un missatge emotiu en el qual hi ha hagut una especial menció per Sergi Martínez. El club anunciarà oficialment la desvinculació en les pròximes hores.
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