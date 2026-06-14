Països Baixos, el paradigma de la dissort
Ronald Koeman aborda el nou intent de la selecció taronja per arribar a l’èxit que voreja sovint, amb tres finals i dues semifinals perdudes. El Japó és el primer rival d’un grup complicat amb Suècia i Tunísia. L’estat físic de Memphis Depay preocupa el tècnic.
Joan Domènech
Sempre va superar els Països Baixos la fase de grups quan va participar en un Mundial, un repte que haurà de repetir davant tres rivals que li crearan problemes: El Japó, Suècia i Tunísia per ordre cronològic. El repte, en el fons, rau a tornar a disputar una final i guanyar-la després d’haver-ne perdut tres (1974, 1978 i 2010) i haver-se convertit en el paradigma de la selecció dissortada.
A Dallas debuten els Països Baixos amb Ronald Koeman de seleccionador; la ciutat on van ser eliminats amb Koeman de jugador el 1994 contra el Brasil (2-3). No serà sota la sufocant calor de llavors, a l’estadi The Cotton Bowl. Transcorreguts 22 anys, el duel es jugarà en el modern i climatitzat Dallas Stadium.
Verbruggen, dolgut
"No parlarem més de temperatures. Hem de parlar de futbol per estar a punt per al primer partit d’aquest diumenge", no va dubtar a avisar Koeman de la molèstia principal en la concentració de l’equip, situada a Riverside, al nord de Kansas City. El tècnic, preocupat, dona voltes als dos últims amistosos, que no han brindat massa satisfaccions: derrota amb Algèria (0-1) i victòria sobre Uzbekistan (2-1) amb dos gols de penal transformats per Cody Gakpo. A Koeman, a més, l’inquieten dues peces clau en les àrees. El porter Bart Verbruggen, que va rebre un cop al maluc davant de l’Uzbekistan, i el davanter Memphis Depay, que ha estat dos mesos de baixa per una lesió muscular.
Memphis, de 32 anys, és el màxim golejador històric neerlandès, amb 55 gols en 109 partits. "El necessitem si volem fer-ho bé en aquest torneig", va admetre Koeman. "Els necessitem a tots, però, per descomptat, necessitem Memphis", va dir.
A Frenkie de Jong el té a punt. És un dels pilars de l’equip, juntament amb el capità Virgil van Dijk. Al contrari, ha desaparegut dels seus plans Xavi Simons, que es va trencar els lligaments del genoll dret a finals d’abril. El defensa Jurrien Timber (Arsenal) ha hagut d’abandonar la concentració i ha sigut substituït per Lutsharel Geertruida (Sunderland).
El Japó té un objectiu
Koeman es manté fidel al 4-3-3 que tradicionalment caracteritza la selecció i ha conservat la columna vertebral de l’últim Mundial de Qatar heretada de Louis van Gaal, on els neerlandesos van sucumbir en els quarts de final contra l’Argentina per penals. Un duel vibrant, tan recordat per l’estira-i-arronsa futbolístic com físic al qual no va saber posar límit el desbordat Antonio Mateu Lahoz. L’Argentina també va expulsar els Països Baixos en la semifinal del Brasil-2014. I en la semifinal de l’Eurocopa-2024 es va parar l’equip taronja, ja amb Koeman al capdavant, al sucumbir davant Anglaterra (1-2) en el minut 91.
A Qatar va deixar molt bona impressió el Japó. Va vèncer Espanya i Alemanya, va perdre amb Costa Rica i va empatar amb Croàcia per acomiadar-se en els penals. Els vuitens és la frontera que mai ha traspassat en els vuit tornejos disputats. Els últims vuit consecutius. Des del 1998. Va ser la primera a classificar-se per a aquesta edició. Sona a gosadia la perspectiva del seleccionador nipó, Hakime Moriyasu. "L’objectiu del Japó és guanyar el títol", va assegurar.
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