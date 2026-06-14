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BÀSQUET

Pascual imposa el seu poder i es fica a la final de la Lliga

Punter al principi i Clyburn al final acaben amb l’aventura del Tenerife i claven el 3-0 a favor del Barça. El Joventut rep el València a la seva (20 h).

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Joan Domènech

Barcelona

El Barça tenia fins a tres oportunitats per acabar eliminant el Tenerife i classificar-se per a la final de la Lliga de bàsquet, i ja va aprofitar la primera. Després d’un llarg desplaçament i d’una sèrie exigent, els blaugrana van voler escurçar la seva estada a les Canàries (76-85). L’aventura del La Laguna Tenerife, més llarga del previst després de deixar fora el Reial Madrid, va acabar davant la seva afició, que va premiar l’esforç i el bon paper del conjunt amb una ovació.

Txus Vidorreta temia que el cansament acabés passant factura al Tenerife, i així va ser. L’equip canari ho va donar tot, però el Barça ho va fer millor. Kevin Punter (17 punts) va disposar de pocs minuts en el tram final després de quedar eliminat per faltes, i Will Clyburn (19 punts, 7 rebots i 21 de valoració) va assumir llavors el protagonisme ofensiu. Patty Mills es va anotar dos punts en el segon quart, mentre Marcelino Huertas va resistir fins al final. El Barça va arribar a perdre de 14, però es va saber refer. El Joventut juga avui el tercer partit de la sèrie amb el València (20.00 h).

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